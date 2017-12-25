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Ahmet Bulut'tan Arda Turan açıklaması

Adı Beşiktaş ile anılan Arda Turan ile ilgili oyuncunun menajeri Ahmet Bulut açıklamalarda bulundu

25 Aralık 2017, Pazartesi 18:24
Ahmet Bulut'tan Arda Turan açıklaması
İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona forması giyen Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, adı Beşiktaş ile anılan Arda Turan hakkında açıklama yaptı. A Spor'a konuşan Bulut, 'Beşiktaş ile hiç bir şekilde görüşmedik' açıklamasını yaptı.

Süper Lig'in ilk yarısını 4. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları başladı. Siyah beyazlıların gündeminde son dönemde en fazla konuşulan isimlerin başında Arda Turan geliyor.


BEŞİKTAŞ'LA HİÇBİR ŞEKİLDE GÖRÜŞMEDİK


Bu transferle ilgili olarak Fikret Orman'ın ardından menajer Ahmet Bulut da bir açıklama yaptı. A Spor'a konuşan Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, '5 gündür tatildeyim. Olaylardan haberim var. Ne ben, ne de Arda Turan Beşiktaş ile hiçbir şekilde görüşmedik.' ifadelerini kullandı.

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