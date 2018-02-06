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Ahmet Çakar: Türkiye'de sadece 2 büyük vardır

Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programında eski hakem AHmet Çakar yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Ahmet Çakar: Türkiye'de sadece 2 büyük vardır
Trabzonspor-Göztepe maçının sona ermesinin ardından Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programında haftanın değerlendirmesi yapıldı.

Yorumcu Ahmet Çakar ise Beşiktaşlıları kızdaracak açıklamalara imza attı.

Ahmet Çakar programda, "Türkiye'de 2 büyük takım var, 5 de şampiyon vardır." yorumunu yaptı.

Bu sözler üzerine programın bir diğer yorumcusu Sinan Engin araya girdi ve, "Beşiktaş hepsinin abisidir." ifadelesiyle Ahmet Çakar'a yanıt verdi.
 

MAHMUT USLU'DAN ÇAKAR'A CEVAP


Programa damga vuran olay Fenerbahçeli yönetici Mahmut Uslu'nun programın sunucusu Ertem Şener ile konuşarak Ahmet Çakar'a verdiği cevap oldu.

Uslu'nun Çakar'ı hedef alarak, "Selam söyle su içsin biraz, ağzı niye köpürüyor.  Bana niye saldırıyor anlamıyorum. Oysa ki beni çok sever ben de onu severim. Birlikte çok yürüyüş yaptık." ifadelerini kullandığı ifade edildi.


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