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Ahmet Hakan: Abdullah Gül konusunda Erdoğan neden haklı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül arasındaki, KHK ile başlayan gerilim siyasetin 1 numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor.

Ahmet Hakan: Abdullah Gül konusunda Erdoğan neden haklı?
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül arasındaki tartışmayla ilgili bir yazı kaleme aldı. 


İşte Ahmet Hakan'ın o yazısı:
 

ABDULLAH GÜL KONUSUNDA ERDOĞAN NEDEN HAKLI?


- ABDULLAH Gül hem öyle hem böyle olup hep saman altında yürümeyi tercih ediyor ya...

*

- Abdullah Gül dostluğunu da, düşmanlığını da bir türlü netleştirmiyor ve bu netleştirmeme durumundan faydalanmaya çalışıyor ya...

*

- Abdullah Gül “Tayyip Erdoğan iyice düşüşe geçse de sıra bana gelse” diye bir beklenti içine girmiş algısı yayıyor ya...

*

- Abdullah Gül hem AK Parti tabanına hem de AK Parti karşıtlarına aynı anda çiçek atmaya çalışıyor ya...

*

- Abdullah Gül hem AK Parti’nin tam içindeymiş gibi yapıp hem de AK Parti’nin çok dışındaymış gibi yapıyor ya...

*

İşte bu durumdur Tayyip Erdoğan’ı öfkelendiren.

Eh! Haksız da sayılmaz hani.


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