Ahmet Hakan: Abdullah Gül olayı bitmiştir

İdil Janet Demiray

Hürriyet Gazetesi yazarlarından Ahmet Hakan'ın bugünkü yazısının ilgili bölümü şöyle:“Lider olmak”, “liderlik geni barındırmak”, “lider doğmak” gibi tabirlere ve nitelemelere hayli mesafeliyim.Fakat buna rağmen...Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki:bir lider çıkmayacağı...bir lider olamayacağı...bir liderlik sergileyemeyeceği...Peki ne olmuştur da...Bu iş kabak gibi ortaya çıkmıştır?Şöyle olmuştur:her zaman olduğu gibi yine risk alarak...meydan okumuştur.yol ayrımına getirmiştir.tavır almaya zorlamıştır.ise her zaman olduğu gibi yine risk almayarak ya da alamayarak...Bukarşı...Tek bir harf bile söylememiştir, söyleyememiştir.minnacık bir itirazı... Yanlış anlaşıldığını bile söyleyememiştir.kısık sesli bir meydan okumayı... “Ama bu haksızlık” bile diyememiştir.en alt düzeyden bir dik duruşu... Bir duruş bile ortaya koyamamıştır.Daha kendisine yönelik en ağır eleştiriler karşısında bile kendisini savunmayı beceremeyen biri...Halkın haklarını nasıl savunabilir ki?Geçmiş olsun!