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Ahmet Hakan: Abdullah Gül olayı bitmiştir

Hürriyet Gazetesi yazarlarından Ahmet Hakan, gündemdeki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül arasındaki krize ilişkin bir yazı kaleme aldı

Ahmet Hakan: Abdullah Gül olayı bitmiştir
Hürriyet Gazetesi yazarlarından Ahmet Hakan'ın bugünkü yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Lider olmak”, “liderlik geni barındırmak”, “lider doğmak” gibi tabirlere ve nitelemelere hayli mesafeliyim.
Fakat buna rağmen...

Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki:
Abdullah Gül’den bir lider çıkmayacağı...
- Abdullah Gül’ün bir lider olamayacağı...
- Abdullah Gül’ün bir liderlik sergileyemeyeceği...
Kabak gibi ortaya çıkmıştır.
*
Peki ne olmuştur da...
Bu iş kabak gibi ortaya çıkmıştır?
*
Şöyle olmuştur:
*
Tayyip Erdoğan, her zaman olduğu gibi yine risk alarak...
- Abdullah Gül’e meydan okumuştur.
- Abdullah Gül’ü yol ayrımına getirmiştir.
- Abdullah Gül’ü tavır almaya zorlamıştır.
*
Abdullah Gül ise her zaman olduğu gibi yine risk almayarak ya da alamayarak...
Bu büyük meydan okumaya karşı...
Tek bir harf bile söylememiştir, söyleyememiştir.
- Bırakın minnacık bir itirazı... Yanlış anlaşıldığını bile söyleyememiştir.
- Bırakın kısık sesli bir meydan okumayı... “Ama bu haksızlık” bile diyememiştir.
- Bırakın en alt düzeyden bir dik duruşu... Bir duruş bile ortaya koyamamıştır.
*
Daha kendisine yönelik en ağır eleştiriler karşısında bile kendisini savunmayı beceremeyen biri...
Halkın haklarını nasıl savunabilir ki?
*
Geçmiş olsun!
Bu şarkı burada bitmiştir.


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