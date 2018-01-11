Ahmet Hakan: Abdullah Gül olayı bitmiştir

Hürriyet Gazetesi yazarlarından Ahmet Hakan'ın bugünkü yazısının ilgili bölümü şöyle:
“Lider olmak”, “liderlik geni barındırmak”, “lider doğmak” gibi tabirlere ve nitelemelere hayli mesafeliyim.
Fakat buna rağmen...
Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki:
- Abdullah Gül’den
bir lider çıkmayacağı...
- Abdullah Gül’ün
bir lider olamayacağı...
- Abdullah Gül’ün
bir liderlik sergileyemeyeceği...
Kabak gibi ortaya çıkmıştır.
*
Peki ne olmuştur da...
Bu iş kabak gibi ortaya çıkmıştır?
*
Şöyle olmuştur:
*
Tayyip Erdoğan,
her zaman olduğu gibi yine risk alarak...
- Abdullah Gül’e
meydan okumuştur.
- Abdullah Gül’ü
yol ayrımına getirmiştir.
- Abdullah Gül’ü
tavır almaya zorlamıştır.
*
Abdullah Gül
ise her zaman olduğu gibi yine risk almayarak ya da alamayarak...
Bu büyük meydan okumaya
karşı...
Tek bir harf bile söylememiştir, söyleyememiştir.
- Bırakın
minnacık bir itirazı... Yanlış anlaşıldığını bile söyleyememiştir.
- Bırakın
kısık sesli bir meydan okumayı... “Ama bu haksızlık” bile diyememiştir.
- Bırakın
en alt düzeyden bir dik duruşu... Bir duruş bile ortaya koyamamıştır.
*
Daha kendisine yönelik en ağır eleştiriler karşısında bile kendisini savunmayı beceremeyen biri...
Halkın haklarını nasıl savunabilir ki?
*
Geçmiş olsun!
Bu şarkı burada bitmiştir.
İdil Janet Demiray