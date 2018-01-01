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Ahmet Hakan: Abdullah Gül’ün 10 maddelik yeni stratejisini açıklıyorum

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde siyasette son günlerde en çok konuşulan ismi Abdullah Gül'le ilgili bir yazı kaleme aldı. Ahmet Hakan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 10 maddelik stratejisini yazdı...

Ahmet Hakan: Abdullah Gül’ün 10 maddelik yeni stratejisini açıklıyorum
İşte Ahmet Hakan'ın bugünkü yazısındaki Abdullah Gül bölümü:

1- Doğrudan Tayyip Erdoğan’la polemiğe girmemeye azami dikkat...

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2- Daha sık eleştiri, daha sık uyarı, daha sık itiraz.

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3- ‘Erdoğan’ı kızdırmamaya özen gösterme dikkati’ni az da olsa terk.

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4- AK Parti tabanıyla olan bağı koparmamaya olağanüstü dikkat.

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5- İşler daha da kötüye gittiğinde bir alternatif olarak durduğunun altını çizme.

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6- “Uluslararası güçlerin adamı” olmadığını göstermek için yoğun çaba.

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7- Kayseri, Konya, Erzurum eşrafıyla sıkı temas...

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8- Erdoğan karşıtlarına “onu yenecek alternatif benim” imajını hissettirme.

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9- Maslahatçı isyan.

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10- “Haksızca üzerine gidilen adam” imajına oynama.
 

 

ERDOĞAN VE ABDULLAH GÜL NE DEMİŞTİ?


11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 696 sayılı KHK'daki tartışılan maddeye yönelik eleştirilerde bulunmuş, "Hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir" demişti.  Abdullah Gül'ün KHK eleştirilerine cevap veren Erdoğan, " Sesleri solukları çıkmayan kişiler bir anda sahaya inmeye, olur olmaz konularda konuşmaya başladı. Hayırdır?" demişti.

 
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