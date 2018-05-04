Ahmet Hakan: Artılarıyla ve eksileriyle Muharrem İnce

ÜÇ ÖZELLİKTEN BARİ BİRİ OLAYDI

BAYKAL'IN ADAYLIĞI

İdil Janet Demiray

Ahmet Hakan'ın bugünkü yazısının ilgili bölümü şöyle:ARTISI: Meydanları gümbür gümbür gümbürdetecek olması.EKSİSİ: Bir başarı öyküsünden mahrum olması...ARTISI: Kafiyeli taşlamalar yapabilme yeteneğine sahip olması.EKSİSİ: Yıpratılmaya biraz fazla açık olması.ARTISI: CHP örgütlerine acayip bir dinamizm getirecek olması.EKSİSİ: Sağ tabanı etkileyebilme gücünden mahrum olması.ARTISI: Son tahlilde gariban bir Anadolu çocuğu olması...EKSİSİ: Azıcık birikim eksikliği...ARTISI: Reytinginin olması...EKSİSİ: Parti içi mücadelelerden hep yenilgiyle çıkmış olması.ARTISI: CHP’nin oyunu firesiz toparlayabilecek olması.EKSİSİ: “Kılıçdaroğlu rakibini eledi” tarzı eleştiriye maruz kalacak olması.ARTISI: Ateşli nutuklarıyla çıldırtacak bir edaya sahip olması.EKSİSİ: Alacağı oyla karşı tarafta pek de endişeye neden olmaması.ARTISI: Dokunulmazlık konusunda Kürtlerin hoşuna gidecek tavır alması.EKSİSİ: “Ulusalcı” diye nitelendirilen dar bir kalıba sıkıştırılması.Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin adayıyla ilgili üç özellik saymıştı:BİR: Maliye bilecek.İKİ: Kavgacı olmayacak.ÜÇ: Bir başarı hikâyesi olacak.Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’yi takdim ederken ne diyecek acaba?“Ekonomiyi iyi bilir, zamanında dershanecilik yapmıştır” mı diyecek?“Kavgacı gibi görünür ama özünde çok barışçıldır” mı diyecek?“Yalova seçimini almıştı, alın size başarı öyküsü” mü diyecek?Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal’a gidip...“Sizi aday göstereceğim” dedi.O da adaylık başvurusunda bulundu.“Milletvekilliği kişileri onore etme makamı değildir” diye haykırmak istiyorum.Çok merak ediyorum vallahi.