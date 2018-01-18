Ahmet Hakan: Canan Kaftancıoğlu istifa etmeli ya da görevden alınmalı

İşte Ahmet Hakan'ın o yazısı:

Adem Özdoğan

CHP'nin İstanbul İl Başkanı seçildiği günden bu yana eleştirilerin hedefinde olan Canan Kaftancıoğlu, dün görevini devraldı. Görevi devralana kadar CHP ile AK Parti arasında da 'Canan Kaftancıoğlu krizi yaşandı. Canan Kaftancıoğlu dün görevi devraldığı törende Gezi döneminde paylaştığı mesajlar nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi. Ahmet Hakan da Canan Kaftancıoğlu polemiğine katıldı ve "ya istifa etmeli ya da görevden alınmalı" dedi.Hata benim değil günah benim değil...Önce birkaç kelamSon günlerdeYoksa ben biraz fazla mı abartıyorum?Gerçekten de iktidar dururken muhalefeti eleştirmenin şehvetine mi kapılıyorum?CHP söz konusu olduğunda biraz fazla mı abanıyorum?Yapılmış bir hatanın üzerinde tepiniyor muyum?Falan demeye başlamıştım...Vicdani bir sızlanma içindeydim yani.Fakat kardeşim, bu CHP öyle bir parti ki, insana iki dakika vicdani sızlanma fırsatı bile vermiyor.Alın işte Canan Kaftancıoğlu olayı.Neresinden tutsan dökülüyor.Neşet Ertaş’ın “Hata benim, günah benim, suç benim” türküsü var ya...CHP ile ilgili yazdıklarım söz konusu olduğunda...Ben o türküyü şuna çeviriyorum:“Hata benim değil, günah benim değil, suç benim değil.”