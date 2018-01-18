15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

SON DAKİKA

Ahmet Hakan: Canan Kaftancıoğlu istifa etmeli ya da görevden alınmalı

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bugünkü yazısında CHP'nin İstanbul İl Başkanı seçilen Canan Kaftancıoğlu hakkında bir yazı kaleme aldı

Ahmet Hakan: Canan Kaftancıoğlu istifa etmeli ya da görevden alınmalı
CHP'nin İstanbul İl Başkanı seçildiği günden bu yana eleştirilerin hedefinde olan Canan Kaftancıoğlu, dün görevini devraldı.  Görevi devralana kadar  CHP ile AK Parti arasında da 'Canan Kaftancıoğlu krizi yaşandı. Canan Kaftancıoğlu dün görevi devraldığı törende Gezi döneminde paylaştığı mesajlar nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi.  Ahmet Hakan da Canan Kaftancıoğlu polemiğine katıldı ve "ya istifa etmeli ya da görevden alınmalı" dedi.

İşte Ahmet Hakan'ın o yazısı: 

Hata benim değil günah benim değil...

Önce birkaç kelam

Son günlerde

Yoksa ben biraz fazla mı abartıyorum? 
Gerçekten de iktidar dururken muhalefeti eleştirmenin şehvetine mi kapılıyorum? 
CHP söz konusu olduğunda biraz fazla mı abanıyorum? 
Yapılmış bir hatanın üzerinde tepiniyor muyum?

Falan demeye başlamıştım... 

Vicdani bir sızlanma içindeydim yani. 

Fakat kardeşim, bu CHP öyle bir parti ki, insana iki dakika vicdani sızlanma fırsatı bile vermiyor.

Alın işte Canan Kaftancıoğlu olayı.

Neresinden tutsan dökülüyor.

Neşet Ertaş’ın “Hata benim, günah benim, suç benim” türküsü var ya...

CHP ile ilgili yazdıklarım söz konusu olduğunda...

Ben o türküyü şuna çeviriyorum:

“Hata benim değil, günah benim değil, suç benim değil.”


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Afrin nerede? Afrin'in haritadaki yeri ve önemi ne?

Afrin nerede? Afrin'in haritadaki yeri ve önemi ne?
Saadet Partisi'nden Abdullah Gül açıklaması

Saadet Partisi'nden Abdullah Gül açıklaması
Çiftlikbank yavruladı, yeni siteler ortaya çıktı

Çiftlikbank yavruladı, yeni siteler ortaya çıktı
Evi yanan Ali dede böyle ağladı: Kedimi kurtarın

Evi yanan Ali dede böyle ağladı: Kedimi kurtarın
Son dakika... İstanbul'da hava durumu (Şiddetli yağmur)

Son dakika... İstanbul'da hava durumu (Şiddetli yağmur)
Son dakika: Deniz seferleri iptal edildi

Son dakika: Deniz seferleri iptal edildi
Ankara'da Rus diplomat alarmı

Ankara'da Rus diplomat alarmı
Beşiktaş Belediyesi’nde Zabıta ve Kültür Müdürü’ne uzaklaştırılma

Beşiktaş Belediyesi’nde Zabıta ve Kültür Müdürü’ne uzaklaştırılma
Son dakika... TSK Suriye'de YPG hedeflerini vuruyor

Son dakika... TSK Suriye'de YPG hedeflerini vuruyor
Son dakika: ABD'den Suriye için geri adım

Son dakika: ABD'den Suriye için geri adım
Muğla’da korkutan deprem

Muğla’da korkutan deprem