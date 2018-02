Ahmet Hakan'dan Abdullah Akın'a sert tepki: Çüş artık çüş be!

Adem Özdoğan

ÇOMÜ TV’de yayınlanan programda ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Abdullah Akın "Çanakkale ve Bursa’da genelev olarak kullanılan camiler var. Ahır olarak kullanılan camiler var" demişti. Abdullah Akın'a tepkiler artıyor. Ahmet Hakan da Abdullah Akın'a tepki gösteren isimlerden biri olduÇOMÜ’de (Çanakkale 18 Mart Üniversitesi) yardımcı doçent olarak görev yapan Abdullah Akın adlı şahıs...Cumhuriyet’in ilk dönemine ağır bir iftira sallayarak...Cami-genelev yalanı: Çüş artık çüş beÇanakkale ve Bursa’da bazı camilerin genelev yapıldığını söylemiş.Bu şahsa saydırmaktan başka ne gelir ki elden?İşte bu yüzden saydırıyorum da saydırıyorum söz konusu şahsa:- Cami kelimesi ile genelev kelimesini yan yana getiren senin o kirli muhayyilene yuh olsun be!- İftira atarken bile belden aşağı dışında bir yere gidemeyen senin o lağım çukuru zihnine yazıklar olsun be!- Çanakkale ve Bursa’da yaşayan insanların dedelerinin, ninelerinin namus ve şereflerine uzattığın o murdar diline çüş be!