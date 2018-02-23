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Ahmet Hakan: Erken Seçim geliyor

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan bugünkü yazısında erken seçim bombasının patlayabileceğini yazdı

Ahmet Hakan: Erken Seçim geliyor
İşte Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'ın bugünkü yazısı...


ÇOK ALAMETLER BELİRDİ: ERKEN SEÇİM GELİYOR


Cumhurbaşkanı Erdoğan zina meselesini gündeme getirdi.

İttifak çalışmaları hızla tamamlandı.

Afrin Harekâtı, iktidar için uygun bir ortamı doğurdu.

Çiftçiye müjdeler falan gündemde...

Kısacası...

Çok alametler belirdi.

Galiba erken seçim bombası patlayacak.

YAZIN BİR KENARA


ABDULLAH Gül, Saadet Partisi’nin adayı olarak çıkabilir.

Bunu yazın bir kenara lütfen. 

“Ahmet Hakan dediydi” dersiniz.


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