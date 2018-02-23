Ahmet Hakan: Erken Seçim geliyor



ÇOK ALAMETLER BELİRDİ: ERKEN SEÇİM GELİYOR

YAZIN BİR KENARA

İdil Janet Demiray

İşte Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'ın bugünkü yazısı...Cumhurbaşkanı Erdoğan zina meselesini gündeme getirdi.İttifak çalışmaları hızla tamamlandı.Afrin Harekâtı, iktidar için uygun bir ortamı doğurdu.Çiftçiye müjdeler falan gündemde...Kısacası...Çok alametler belirdi.Galiba erken seçim bombası patlayacak.ABDULLAH Gül, Saadet Partisi’nin adayı olarak çıkabilir.Bunu yazın bir kenara lütfen.“Ahmet Hakan dediydi” dersiniz.