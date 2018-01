Ahmet Hakan: Gelin fotoğraftaki tek eksiği bulalım

BİR PRENSİP ÖNERİSİ

SAVAŞA HAYIR MESELESİ



BÖYLE BİR GÜNDE ALMANYA’DA NE İŞİNİZ VAR KEMAL BEY?

HER ŞEY NEYLE BAŞLAR

SOSYAL MEDYADA KÜRT DÜŞMANLIĞI YAPAN HESAPLAR İNCELENMEYE ALINSIN

İdil Janet Demiray

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'ın bugünkü yazısı şöyle:- Konunun gerektirdiği ciddiyet... Tamam.- Askeri kararlılık...- Operasyona odaklanma duygusu...- Cesaretli duruş algısı...- General Akar’ın olaya hâkimiyeti...- Komutanların güven vericiliği...Yaniiçin...’tan gelen fotoğrafta...Her şey yerli yerinde...Ve fotoğraf, imaj açısından hayli başarılı...En son teknolojinin kullanıldığı, hedeflerin “akıllı mühimmat” ile tespit edildiği, dijital özelliklerin sonuna kadar kullanıldığı bir operasyonun harekât merkezinden yayılan fotoğrafta...İnsan birazarıyor.O masada böyle bir operasyon için teknolojik unsurların kullanılması şart mıdır, değil midir?Bilmiyorum.Ama bildiğim şu:Madem devir imaj devri...Ve madem sahada teknoloji başrolde...O halde...Masada da teknolojiye biraz rol verilmeli.Devletimizi yönetenler...gibi...Milletin tamamının arkasında olmasını bekledikleri önemli bir askeri operasyonla ilgili her türden bilgilendirmeyi...yerine...yapmayı tercih etseler...Amaca çok daha uygun davranmış olmazlar mı?BAKIYORUZ:PYD ilerleyince...PYD, ABD ile ortak ordu kurunca...PYD kantonları birleştirmek için vurmaya kalkışınca...PYD, kendisi gibi düşünmeyenleri yurtlarından kovunca...“SAVAŞA HAYIR” demeyi aklına getirmeyenler...Sınırında bir oldubittiye izin vermemek adına...Yanı başında bir PKK bölgesinin oluşumunu engellemek adına...yapılınca...“SAVAŞA HAYIR” demeye başladılar.Savaşa hayır derken bile aşiretçilik yapılıyor yani.AFRİN operasyonu başlamış.Bütün gözler operasyonda.Türkiye bu olaya kilitlenmiş.Bütün manşetler Afrin diyor.Bütün programlar Afrin’i tartışıyor.Afrin konusu bir milli mutabakat konusu haline gelmiş.Ve siz Kemal Bey, böyle bir günde...Almanya’dasınız.Daha önceden planladığınız Almanya gezinizi, operasyonu gerekçe göstererek iptal etmeye bile gerek duymuyorsunuz.Yahu bunu da ben mi söyleyip yazacağım Allah aşkına?Bu da mı benim işim olacak?Valla çok sıkıldım.Bu Kemal Bey, bana her şeyi bıraktırıp bir kıyı kasabasında balıkçılık yapmaya başlatacak.- BİR kediyi sevmekle başlar her şey...- Bir hadsize had bildirmekle başlar her şey...- Bir intikam duygusunu ezmekle başlar her şey...- Bir kini yenmekle başlar her şey...- Bir merhameti ayaklandırmakla başlar her şey...- Bir ayıbı örtmekle başlar her şey...Afrin perasyonundan çıkacak en büyük başarısızlık:Kürt düşmanlığıdır.Sosyal medyada...Afrin operasyonuyla ilgili görseller paylaşarak...“Hevaller işte böyle bombayla uçuruldu” falan diye Kürt düşmanlığı yapan tüm hesaplar, derhal incelemeye alınmalı.Ve bu hesaplar hakkında...Afrin operasyonunu başarısız kılmaya çabalamaktan dava açılmalı.