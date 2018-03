Ahmet Hakan: Hastamız can derdinde hocamız seks derdinde

SEN BU FIKHI FETÖ'DEN Mİ ÖĞRENDİN FARUK HOCA?

İdil Janet Demiray

Ahmet Hakan'ın bugünkü yazısının ilgili bölümü şöyle:Hastanelerin “Yoğun bakım” denilen ünitelerine girdiğinizde göreceğiniz manzara aşağı yukarı şöyle bir şeydir:Her taraftan cihazlara bağlanmış hayata tutunmaya çalışan can derdindeki hastalar!İlahiyatçı Faruk Beşer, işte bu can derdindeki hastaların, kadın erkek aynı odada tutulmasına kafayı takmış.“Bunları kadın erkek aynı odada tutmayın” diyor Sağlık Bakanlığı yetkililerine.Sek sek sekerek üzerimize gelen şu seks ilahiyatçılarına daha fazla maruz kalmak istemiyoruz.Kurtar bizi ya Rabbi!Yoğun bakımda can çekişen hastaların kadın erkek aynı bölümde yer almalarına kafayı takan fıkıhçı Prof. Faruk Beşer’in bir kitabı var.Adı:“Fethullah Gülen Hocaefendi’nin Fıkhını Anlamak.”Faruk Beşer, Fetullah’ın fıkhını öyle sular seller gibi ezberlemiş ki...Tutmuş, kitabını yazmış.Durum budur.Ve sormak hakkımızdır:Sen bu yoğun bakım fıkhını Fetullah’tan mı öğrendin Faruk Beşer?