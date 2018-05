Ahmet Hakan: Muharrem İnce CHP'nin oyunu artırır

"MELİH GÖKÇEK'İ ÖZLEDİM ONSUZ HAYAT DÜŞÜNEMİYORUM"



"ELEŞTİRİLERE AÇIĞIM, HAREKETLERE İSE DAVA AÇMIYORUM"

"HİÇBİR PARTİLİ MEMNUN EDEMİYORUM"

"MELİH GÖKÇEK İSTİFA ETTİĞİNDE 'VAY BE' DEDİM"

"AYDIN DOĞAN İLE ARAM KÖTÜ ASLA OLMAZ"

"MUHARREM İNCE'NİN CHP'NİN OY ORANINI ARTIRACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

"ÜLKEDE ÇOK YAKINDA KARDEŞLİK VE BİRLİKTELİK HAKİM OLACAK"

Adem Özdoğan

Sosyal medyadaki paylaşımları, yazılarıyla ve yorumlarıyla Türkiye gündeminde en çok konuşulan ismi haline gelen Ahmet Hakan, konuk olduğu programda; magazinden, spora, siyasetten, güncel yaşama kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.Sosyal medyada eski Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek ile yaptıkları atışmalar ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Ahmet Hakan, "Melih Gökçek'in başkanlığı bırakmasından sonra kendisini çok özlüyorum onsuz bir hayat düşünemiyorum. Arıyor zaman zaman görüşüyoruz. Şu an zamanı çok işi gücü yok sürekli arıyor." dedi.Hakan, "Yapılan eleştiriler hayatımı etkilemiyor. Ben bu işin raconunu biliyorum. Özellikle sosyal medyada herkes önüne gelene eleştiri yapmayı kendine hak görüyor. Bugüne kadar kimseye dava açmadım. Ben dava açılma taraftarı değilim. Tabii ağır hakaretler edene açılsın. Sosyal medyanın kendine özgü koşulları var. O dünyada herkesin bir var oluş sebebi var. Herkesi kendi haline bırakmalıyız. Melik Gökçek gibi olmamak lazım herkese dava açmamak lazım. Milleti mahkamelerde süründürdü. Küçük çocuklardan özür dilemesi karşılığında davasını geri çekti. Böyle şeyler yapmaya gerek yok. Herkes hür bir şekilde eleştirisini yapabilmeli" ifadesini kullandı.Hakan, "Ben sadece AK Parti seçmenine değil, diğer parti seçmenlerine de yaranamıyorum. Bizim ülkede particilik var. Kimi olumlu yazarsan destekliyor eğer eleştirirsen hemen kendinden görmemeye başlıyor. Biz hakkaniyetli eleştiri kabul edemiyoruz. Türkiye çok cepheleşti. Her şeye rağmen her kesime gerekli eleştirimi yapmaya devam ediyorum. Yazılarımda pişmanlık duymuyorum çünkü kimin ne tepki vereceğini tahmin edebiliyorum" dedi.Melih Gökçek'in görevinden istifa edeceğini ilk açıklayan isim olan Gazeteci Hakan, Gökçek'in istifa edeceğini Ankara'daki haber istibarahattan almıştım. Onların verdiği haberi hiç doğruluğunu sorgulamama gerek duymaksızın paylaştım. Bizim haber istibaharatımız hiçbir zaman yanıltmamıştır. Yine o gün farkını ortaya koymuştular. Kendisinin istifa edeceğini açıkladığımdan sonra Gökçek'in istifa ettiğini duyurmasına 'Vay Be' demedim. Tepkimi sadece benim yayın günümde değil de başka bir günde yapmasına 'Vay Be' dedim.Hakan, "Aydın Doğan'ın medya grubunu tamamen satması ile bizim ahbaplığımız ve dostluğumuz bitmez. Ben saygı ve sevgi içinde ilişkimi devam ettiririm" ifadesini kullandı.CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı hakkında da değerlendirmede bulunan Hakan, "İnce'nin artıları da var eksileri de var. CHP kendi tabanını elinden tutmak istiyor. Biraz oyunu çoğaltmak istiyor. Muharrem İnce'nin bunu başarabilecek potansiyeli var. CHP'nin Muharrem İnce'yi aday göstermesi doğru seçim olduğunu düşünüyorum. Erdoğan'a oy vermeyenlerin oyları ikinci turda Erdoğan'ın karşısına çıkacak ismi belirleyecektir. Benim tahminim böyle bir şey olursa ikinci turda Erdoğan'ın karşına Meral Akşener'in çıkacağını düşünüyorum" dedi.Hakan, "Cepheleşmeden bıkılacağını düşünüyorum. Kardeşlik ortamının başlayacağını düşünüyorum. Hepimiz kardeşiz hepimiz biriz bu anlayış Türkiye'ye hakim olacak. Her dibe vuruş yeni bir çıkışa sebep olur. Yeni bir dönem başlayacak. Herkesi olduğu gibi kabul edeceğimiz günler gelecek. Bu ortamın oluşmaya başladığını düşünüyorum. Bu üslubun bu yaklaşımın çok yakında tüm ülkeye saracağını düşünüyorum. Bu seçimde mi olur yoksa gelecek seçimlerde mi olur bilmiyorum ama çok yakında bu görüş egemen olacaktır" ifade etti.