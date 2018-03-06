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Ahmet Hakan: Salak Akitçi! Sen de 'sosyal deney yaptım' desene

Hürriyet yazarlarından Ahmet Hakan, Celal Şengör'ün tepki çeken Kanuni Sultan Süleyman açıklamaları üzerine yazdı

Ahmet Hakan: Salak Akitçi! Sen de 'sosyal deney yaptım' desene
Ahmet Hakan'ın bugünkü yazısınki bölüm şöyle:


Kanuni’ye “salak” dediği için büyük tepki alan Celal Şengör Hoca, olayı şöyle izah etti:
“Ben sosyal deney yapmıştım.”

*

Akit TV’de “Nişantaşı, Etiler, Cihangir, TBMM... Alayını katledelim” diyen herif, gerçekten çok salak...
Tepkiyi görünce...
Hemen kaçacak delik aradı.
*
Oysa Celal Şengör Hoca gibi uyanık bir tip olsa...
“Ben orada aslında çok önemli açıklamalar yapmıştım. Türk askerinin asla sivil katletmediğini ve katletmeyeceğini anlatmıştım. Fakat ertesi gün kimse bununla ilgilenmez diyerek bir sosyal deney yapmaya kalkıştım. ‘Sivil öldürsek Cihangir, Nişantaşı, Etiler’dekileri öldürürüz’ dedim... Haklı da çıktım. Ertesi gün kimse benim ‘Türk askeri sivil katliam yapmaz’ yaklaşımımla ilgilenmedi. Öldürürüz lafımla ilgilendi. Yani sosyal deneyim tuttu. Türkiye’nin zekâ ve kültür seviyesi ortaya çıktı” derdi.

*
Gördüğünüz gibi...
Celal Şengör Hocamız, her alanda olduğu gibi kasaba kurnazlığında da acayip şampiyon.


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