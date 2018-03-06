Ahmet Hakan: Salak Akitçi! Sen de 'sosyal deney yaptım' desene

İdil Janet Demiray

Ahmet Hakan'ın bugünkü yazısınki bölüm şöyle:’yedediği için büyük tepki alan, olayı şöyle izah etti:Akit TV’de “diyen herif, gerçekten çok salak...Tepkiyi görünce...Hemen kaçacak delik aradı.Oysa Celal Şengör Hoca gibi uyanık bir tip olsa...derdi.Gördüğünüz gibi...Celal Şengör Hocamız, her alanda olduğu gibi kasaba kurnazlığında da acayip şampiyon.