Ahmet Hakan: Seren AK Parti gibi Gülben CHP gibi

Adem Özdoğan

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, son günlerde magazin gündeminin 1 numaralı maddesi olan Gülben Ergen-Seren Serengil kavgasıyla ilgili köşesinde bir yazı kaleme aldı. Ahmet Hakan, "Gülben Ergen’in şu strateji bilmezliğine, Seren Serengil’in de ayağına gelen topu iyi değerlendirme yeteneğine falan bakıp, şunu diyebilirim: Seren AK Parti gibi... Gülben CHP gibi..." diye yazdı...Gülben Ergen’e hakaret ettiği gerekçesiyle...Üç güncük hapis yatacakmış Seren Serengil.Gülben Ergen’e hakaret etmiş, mahkeme cezasını vermiş, yargının kararıymış falan...Kimse ilgilenmez ki, kimse bakmaz ki bunlara!Sonuçta akılda kalan şu olur:Bir magazin ünlüsü, başka bir magazin ünlüsüne laf soktu diye hapse giriyor!Ve hükümler şöyle verilir:- Olur mu canım böyle şey!- Gıybetten hapis cezası mı verilir?Falan...Ve işin daha garibi:Seren Serengil, şu üç güncük hapis cezasından arayıp da bulamadığı her türlü malzemeyi, mağduriyeti, reytingi falan çıkarır.Gülben Ergen’in şu strateji bilmezliğine, Seren Serengil’in de ayağına gelen topu iyi değerlendirme yeteneğine falan bakıp...Şunu diyebilirim:- Seren AK Parti gibi...- Gülben CHP gibi...