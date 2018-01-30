15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Ahmet Hakan: Seren AK Parti gibi Gülben CHP gibi

Gülben Ergen ile Seren Serengil'in magazin dünyasına vuran tartışmasına Hürriyet yazarı Ahmet Hakan da yorum geldi

Ahmet Hakan: Seren AK Parti gibi Gülben CHP gibi
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, son günlerde magazin gündeminin 1 numaralı maddesi olan Gülben Ergen-Seren Serengil kavgasıyla ilgili köşesinde bir yazı kaleme aldı. Ahmet Hakan,  "Gülben Ergen’in şu strateji bilmezliğine, Seren Serengil’in de ayağına gelen topu iyi değerlendirme yeteneğine falan bakıp, şunu diyebilirim:  Seren AK Parti gibi...  Gülben CHP gibi..." diye yazdı...

İşte o yazısı:

Gülben Ergen’e hakaret ettiği gerekçesiyle...

Üç güncük hapis yatacakmış Seren Serengil.

*

Gülben Ergen’e hakaret etmiş, mahkeme cezasını vermiş, yargının kararıymış falan...

Kimse ilgilenmez ki, kimse bakmaz ki bunlara!

*

Sonuçta akılda kalan şu olur:

Bir magazin ünlüsü, başka bir magazin ünlüsüne laf soktu diye hapse giriyor!

*

Ve hükümler şöyle verilir:

- Olur mu canım böyle şey!

- Gıybetten hapis cezası mı verilir?

Falan...

*

Ve işin daha garibi:

Seren Serengil, şu üç güncük hapis cezasından arayıp da bulamadığı her türlü malzemeyi, mağduriyeti, reytingi falan çıkarır.

*

Gülben Ergen’in şu strateji bilmezliğine, Seren Serengil’in de ayağına gelen topu iyi değerlendirme yeteneğine falan bakıp...

Şunu diyebilirim:

- Seren AK Parti gibi...

- Gülben CHP gibi...

 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Burseya'da dikkat çeken peç detayı

Burseya'da dikkat çeken peç detayı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözü Sudan’da yerine getirilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözü Sudan’da yerine getirilecek
Zeytin Dağı Harekatı’nda 11. gün... İşte Burseya üssü

Zeytin Dağı Harekatı’nda 11. gün... İşte Burseya üssü
CHP lideri Kılıçdaroğlu: Ordu ile ÖSO’nun birlikte anılmasını içime sindiremiyorum

CHP lideri Kılıçdaroğlu: Ordu ile ÖSO’nun birlikte anılmasını içime sindiremiyorum
Tarsus'taki gizemli kazının perde arkası

Tarsus'taki gizemli kazının perde arkası
Uyuşturucu satıcısıdan yüzsüzlüğün fotoğrafı

Uyuşturucu satıcısıdan yüzsüzlüğün fotoğrafı
Devlet 14 yaşındaki çocuğu evlenmekten kurtardı

Devlet 14 yaşındaki çocuğu evlenmekten kurtardı
Yerli İHA objektiflere böyle takıldı

Yerli İHA objektiflere böyle takıldı
Zürih Başkonsolosluğu'na saldırı girişimi

Zürih Başkonsolosluğu'na saldırı girişimi
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan CHP'nin ÖSO açıklamalarına yanıt

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan CHP'nin ÖSO açıklamalarına yanıt
Mehmetçik'ten Afrin'de görev yapmak isteyen doktora jest

Mehmetçik'ten Afrin'de görev yapmak isteyen doktora jest