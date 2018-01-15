Ahmet Hakan yazdı: Git kendini Saray’da yak

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'ın bugünkü yazısının ilgili bölümü şöyle:
39 yaşında bir vatandaşımız, Meclis’in önünde üzerine benzin dökerek kendini yakmaya çalıştı.
İnşaat işçisi olduğunu ve geçim sıkıntısı çektiğini söyleyen vatandaşımızın durumu, çok şükür iyi.
Hayati tehlikesi yok.
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Bir inşaat işçisinin geçim sıkıntısı yüzünden bu hale düşmesi!
Çok ama çok hazin!
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Ama bunun kadar hazin olan bir nokta var ki...
O da bu olay üzerine CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu
’nun ettiği laflar.
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Aynen şöyle dedi Kemal Kılıçdaroğlu:
- Bir vatandaşımız Meclis’in önünde üzerine akaryakıtı döküyor, kibriti vuruyor.
- O işçi kardeşime söylüyorum. Meclis’e niye geldin? Git Saray’ın önünde yak.
- O zaman diyecek ki “Beni çok seviyor, kendisini ateşe verdi”.
*
Size bir şey söyleyeyim mi?
Böyle yürek paralayıcı bir olay karşısında...
Bir insan...
- Ancak
bu kadar empati yoksunu...
- Ancak
bu kadar şefkatsiz...
- Ancak
bu kadar merhametsiz...
- Ancak
bu kadar vurdumduymaz...
- Ancak
bu kadar utanç verici bir alaycı...
- Ancak
bu kadar yararcı...
Olabilir.
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Üstelik bu insan, ülkenin anamuhalefet lideri!
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Hadi hep beraber Yozgatlı hemşerim Mümin Sarıkaya’nın o güzelim şarkısına vuralım kendimizi:
“Ben yoruldum hayat gelme üstüme/Diz çöktüm dünyanın namert yüzüne/Gözümden gönlümden düşen düşene/Bu öksüz başıma gözdağı verme.”
CHP'de kongre yarışı başladı!
İdil Janet Demiray