Ahmet Hakan yazdı: Git kendini Saray’da yak

CHP'de kongre yarışı başladı!

İdil Janet Demiray

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'ın bugünkü yazısının ilgili bölümü şöyle:39 yaşında bir vatandaşımız, Meclis’in önünde üzerine benzin dökerek kendini yakmaya çalıştı.İnşaat işçisi olduğunu ve geçim sıkıntısı çektiğini söyleyen vatandaşımızın durumu, çok şükür iyi.Hayati tehlikesi yok.Bir inşaat işçisinin geçim sıkıntısı yüzünden bu hale düşmesi!Ama bunun kadar hazin olan bir nokta var ki...O da bu olay üzerine’nun ettiği laflar.- Bir vatandaşımız Meclis’in önünde üzerine akaryakıtı döküyor, kibriti vuruyor.- O işçi kardeşime söylüyorum. Meclis’e niye geldin? Git Saray’ın önünde yak.- O zaman diyecek ki “Beni çok seviyor, kendisini ateşe verdi”.Size bir şey söyleyeyim mi?Böyle yürek paralayıcı bir olay karşısında...bu kadar empati yoksunu...bu kadar şefkatsiz...bu kadar merhametsiz...bu kadar vurdumduymaz...bu kadar utanç verici bir alaycı...bu kadar yararcı...Olabilir.Üstelik bu insan,Hadi hep beraber Yozgatlı hemşerim Mümin Sarıkaya’nın o güzelim şarkısına vuralım kendimizi: