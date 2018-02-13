Ahmet Kaya'nın ailesinden video tepkisi!

Ahmet Kaya'yı kaybedeli 17 yıl oldu

'HİÇBİR ZAMAN TERÖR YANLISI OLMADI'

Ahmet Kaya şarkısını söyleyen Seda Sayan sosyal medyanın diline düştü

'Ahmet Kaya yaşasaydı Serdar Ortaç’ı karşısına alır severdi'

Ahmet Kaya'nın eşi, Harun Kolçak ve Ahmet Kaya'nın fotoğrafını paylaştı

Çiğdem Saltık

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne açılan davanın dilekçesinde Gam Müzik şirketinin'ya ait eserlerin mali haklarının kullanım haklarını devralan yapımcı şirket olduğunun belirtilerek şu ifadelere yer verildi:''Davalıtarafından internettenhakkında bir video yayınlandı. 'Ahmet Kaya aslında kim? Şarkılarıyla Ahmet Kaya' başlığıyla 17 Ekim 2017 tarihinde yayınlanan, hayatının ve şarkılarının anlatıldığı bu videoyu kısa sürede 800 bin kişi izledi.Mirasçılarından izin alınmadan yayınlanan bu videonun altına müteveffa hakkında hakaret içerikli yorumlar yapıldı. 12 dakikalık videodahakkında doğru ya da yanlış olduğuna bakılmaksızın, bir kısmı müteveffanın sözleri olmadığı halde yanlı ve yanlış hayat hikayesi anlatıldı.Videoda müteveffanın 13 şarkısı, 3 video klip,1 konser filmi, 1 belgesel, 3 kitap,3 albüm kapak görüntüsü, eşinden ve kızlarından izin alınmadan yayınlandı.Bir kurgudan ibaret olan bu video, diğer sosyal paylaşım sitelerinde de defalarca paylaşıldı. Videonun içeriğindehakkında homofobik ve LGBT karşıtı ve terör yanlısı olduğu şeklinde bir algı oluşturulmaya çalışıldı.'''nın hayatının hiçbir döneminde eşcinsellik ya da başka hiçbir cinsel yönelime ilişkin olumsuz bir açıklaması ve nefret söyleminde bulunmadığını dava dilekçesinde anlatan mirasçıların avukatı, ''Müteveffa her zaman barışı destekleyen bir müzisyen olarak asla terör yanlısı olmamıştır.Aksine Türkiye'de kardeşliği ve birliği müzikle ifade etmeye çalışan, sırf bu nedenle kendisine yapılan saldırılar nedeniyle çok sevdiği ülkesine dönememiştir.'nın hatırasına büyük bir saygısızlık teşkil eden bu video, müvekkillerimde üzücü ve yıpratıcı bir hal almıştır'' dedi.İnternetteki bu videonun mirasçı olan müvekkillerini derinden üzdüğünü belirten davacıların avukatı, ''Müteveffanın yaşadıklarının, hayatının, sözlerinin ve eserlerinin 12 dakikalık bir videoda anlatılması olanaklı değildir. Davalı şirket, toplumda hiçbir hassasiyet göstermeksizin müteveffayı itibarsızlaştırmak, hedef göstermek ve bu haksız yollarla kendisine gelir elde etmeyi amaçlamıştır. Müvekkillerim için bin lirası maddi, 15 bin lirası manevi olmak üzere toplam 49 bin lira tazminatın davalılardan tahsilini istiyoruz. Ayrıca dava konusu bu videonun internetten kaldırılmasını talep ediyoruz'' dedi. (Kaynak: Hürriyet)