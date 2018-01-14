Ahmet Kural çıldıracak! Yılmaz Odabaşı Sıla'ya talip olduğunu açıkladı

9 aydır aşk yaşayan ve evlenecekleri konuşulan Sıla
-Ahmet Kural
çiftinden dün kötü haber gelmişti. İki ünlü isim yollarını ayırdı. Durum Sıla
’nın Ahmet Kural
’ı takipten çıkarak fotoğraflarını silmesiyle ortaya çıkmıştı. Sıla'nın yakın çevresi de ayrılığı doğrulamıştı.
Yılmaz Odabaşı
bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar ise deyim yerindeyse Ahmet Kural
'ı çileden çıkartacak.
Yılmaz Odabaşı
, Sıla
- Ahmet Kural
ayrılığını öğrenince sosyal medya hesabından esprili bir dille yorum yapıp, "Sıla'ya da ben talibim:):) Zaten şiir de yazıyormuş..." yazdı.
İŞTE YILMAZ ODABAŞI'NIN O PAYLAŞIMI:
Gelen yorumlar karşısında şaşkına dönen Yılmaz Odabaşı
takipçilerine böyle sitem etti:
SAÇLARINDAKİ DEĞİŞİKLİK AYRILIĞA YORULMUŞTU
Şarkıcı Sıla
’nın geride bıraktığımız günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım takipçileri tarafından bir ayrılık sinyali olarak tanımlanmıştı. Sıla
’nın saçlarını kısacak kestirmesi ve yeni imaj yapması ikilinin ayrıldıklarına dair yorumlar gelmesine neden olmuştu.
AHMET KURAL KİMDİR?
10 Kasım 1982 tarihinde emniyet müdürü babasının görev yeri olan Kütahya'da dünyaya geldi. Konservatuvarda okuyan ablasının etkisiyle oyuncu olmaya karar veren Ahmet Kural
, lise yıllarında tiyatro çalışmalarına katıldı, Selçuk Üniversitesi
Radyo Televizyon Sinema bölümünü bitirdi ve Bilkent Üniversitesi'
nde master yaptı Müjdat Gezen Sanat Merkezi
'nde oyunculuk eğitimi aldı.
Eğitimine devam ettiği sırada Levent Kırca
-Oya Başar Tiyatrosu
kadrosuna dahil oldu. Tiyatro çalışmaları sürerken Fikrimin İnce Gülü
adlı dizi ve TRT
'de yayınlanan Evimin Erkeği
adlı dizilerde aldığı rollerle televizyonda görünmeye başladı. Ardından Gazi
adlı dizide başrol oynamaya başladı ancak rating'lerin düşük olması nedeniyle dizi 19. bölümden sonra yayından kaldırıldı. Aynı yıl içinde Güneşin Oğlu
adlı sinema filminde Haluk Bilginer
, Köksal Engür
, Hümeyra
ve Özgü Namal
ile birlikte rol aldı. Ardından Ramazan Güzeldir
adlı dizinin bir bölümünde oynadı.
2010 yılında Selçuk Aydemir
'in yönettiği Çalgı Çengi
adlı sinema filminde Murat Cemcir
ile başrolde oynadı. 28 Haziran 2012 tarihinde Star TV
'de yayınlanmaya başlayan İşler Güçler
adlı dizinin başrollerini Murat Cemcir
ve Sadi Celil Cengiz
ile paylaşmıştır. Daha sonra Düğün Dernek adlı sinema filminde de Murat Cemcir'le başrolleri paylaştı. 2014 yılının Ekim ve Kasım aylarında vizyona giren Oflu Hoca'nın Şifresi
isimli filmde bir Bakanı canlandırmış, Evliya Çelebi
ve Ölümsüzlük Suyu
adlı filmde de karga karakterinin seslendirmesini yapmıştır.
İlk bölümü 13 Şubat 2014 tarihinde yayınlanan Kardeş Payı
dizisinin başrolünü Murat Cemcir
ve Seda Bakan
ile paylaştı.
4 Aralık 2015 tarihinde vizyona giren ve 2015 yılının en çok izlenen filmi olan Düğün Dernek 2: Sünnet
filminin başrollerini yine Murat Cemcir
ile paylaşmıştır.
SILA GENÇOĞLU KİMDİR?
1980 yılında Denizli dünyaya gelen Sıla Gençoğlu
aslen Denizlilidir. 36 yaşında olan Sıla Gençoğlu
Türk şarkıcı, söz yazarı ve besteci. İlkokulu yıllarını Denizli
'de geçiren Sıla
lise eğitimini ananesinin yanında İzmir
'de almıştır. Sahne çalışmalarına ilk olarak İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi
'nde başladı ve Türk Halk Müziği
ile Türk Sanat Müziği
korolarında korist ve solist olarak görev aldı. İzmir Devlet Opera ve Balesi
sanatçılarından Sabahat Tekebaş
ile şan ve ses eğitimi uzerine çalışmıştır.
Sıla’nın zaman içinde yaptığı besteler ve yazdığı şarkı sözleri Ferhat Göçer
, Kenan Doğulu
, Emel Müftüoğlu
gibi değerli sanatçıların albümlerinde yer alırken, ilk solo albümü olan “SILA
” nın oluşumuna zemin hazırladı. Geniş kitleler onun sesiyle ilk kez Sezen Aksu
ile yaptıkları ve “Sıla
” dizisinin şarkısı olan ortak besteleri “Sıla / Töre
” sayesinde tanışmıştır. Sıla’nın hemen ardından ‘Yaban Gülü
’ dizisinin jenerik müziğini yapmıştır.
Can Hakman