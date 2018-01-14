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Ahmet Kural çıldıracak! Yılmaz Odabaşı Sıla'ya talip olduğunu açıkladı

Twitter hesabından Sıla - Ahmet Kural ayrılığına yorum yapan şair Yılmaz Odabaşı, gördüğü ilgi karşısında şaşkına döndü. Yılmaz Odabaşı Sıla'ya talip olduğunu açıkladı

14 Ocak 2018, Pazar 15:37
Ahmet Kural çıldıracak! Yılmaz Odabaşı Sıla'ya talip olduğunu açıkladı
9 aydır aşk yaşayan ve evlenecekleri konuşulan Sıla-Ahmet Kural çiftinden dün kötü haber gelmişti. İki ünlü isim yollarını ayırdı. Durum Sıla’nın Ahmet Kural’ı takipten çıkarak fotoğraflarını silmesiyle ortaya çıkmıştı. Sıla'nın yakın çevresi de ayrılığı doğrulamıştı.

Yılmaz Odabaşı bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar ise deyim yerindeyse Ahmet Kural'ı çileden çıkartacak.

Yılmaz Odabaşı, Sıla- Ahmet Kural ayrılığını öğrenince sosyal medya hesabından esprili bir dille yorum yapıp, "Sıla'ya da ben talibim:):) Zaten şiir de yazıyormuş..." yazdı.

İŞTE YILMAZ ODABAŞI'NIN O PAYLAŞIMI:




Gelen yorumlar karşısında şaşkına dönen Yılmaz Odabaşı takipçilerine böyle sitem etti:


SAÇLARINDAKİ DEĞİŞİKLİK AYRILIĞA YORULMUŞTU


Şarkıcı Sıla’nın geride bıraktığımız günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım takipçileri tarafından bir ayrılık sinyali olarak tanımlanmıştı. Sıla’nın saçlarını kısacak kestirmesi ve yeni imaj yapması ikilinin ayrıldıklarına dair yorumlar gelmesine neden olmuştu.

AHMET KURAL KİMDİR?

10 Kasım 1982 tarihinde emniyet müdürü babasının görev yeri olan Kütahya'da dünyaya geldi. Konservatuvarda okuyan ablasının etkisiyle oyuncu olmaya karar veren Ahmet Kural, lise yıllarında tiyatro çalışmalarına katıldı, Selçuk Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünü bitirdi ve Bilkent Üniversitesi'nde master yaptı Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Eğitimine devam ettiği sırada Levent Kırca-Oya Başar Tiyatrosu kadrosuna dahil oldu. Tiyatro çalışmaları sürerken Fikrimin İnce Gülü adlı dizi ve TRT'de yayınlanan Evimin Erkeği adlı dizilerde aldığı rollerle televizyonda görünmeye başladı. Ardından Gazi adlı dizide başrol oynamaya başladı ancak rating'lerin düşük olması nedeniyle dizi 19. bölümden sonra yayından kaldırıldı. Aynı yıl içinde Güneşin Oğlu adlı sinema filminde Haluk Bilginer, Köksal Engür, Hümeyra ve Özgü Namal ile birlikte rol aldı. Ardından Ramazan Güzeldir adlı dizinin bir bölümünde oynadı.


 
2010 yılında Selçuk Aydemir'in yönettiği Çalgı Çengi adlı sinema filminde Murat Cemcir ile başrolde oynadı. 28 Haziran 2012 tarihinde Star TV'de yayınlanmaya başlayan İşler Güçler adlı dizinin başrollerini Murat Cemcir ve Sadi Celil Cengiz ile paylaşmıştır. Daha sonra Düğün Dernek adlı sinema filminde de Murat Cemcir'le başrolleri paylaştı. 2014 yılının Ekim ve Kasım aylarında vizyona giren Oflu Hoca'nın Şifresi isimli filmde bir Bakanı canlandırmış, Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu adlı filmde de karga karakterinin seslendirmesini yapmıştır.
 
İlk bölümü 13 Şubat 2014 tarihinde yayınlanan Kardeş Payı dizisinin başrolünü Murat Cemcir ve Seda Bakan ile paylaştı.
 
4 Aralık 2015 tarihinde vizyona giren ve 2015 yılının en çok izlenen filmi olan Düğün Dernek 2: Sünnet filminin başrollerini yine Murat Cemcir ile paylaşmıştır.


SILA GENÇOĞLU KİMDİR?

1980 yılında Denizli dünyaya gelen Sıla Gençoğlu aslen Denizlilidir. 36 yaşında olan Sıla Gençoğlu Türk şarkıcı, söz yazarı ve besteci. İlkokulu yıllarını Denizli'de geçiren Sıla lise eğitimini ananesinin yanında İzmir'de almıştır.  Sahne çalışmalarına ilk olarak İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi'nde başladı ve Türk Halk Müziği ile Türk Sanat Müziği korolarında korist ve solist olarak görev aldı. İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından Sabahat Tekebaş ile şan ve ses eğitimi uzerine çalışmıştır.

Sıla’nın zaman içinde yaptığı besteler ve yazdığı şarkı sözleri Ferhat Göçer, Kenan Doğulu, Emel Müftüoğlu gibi değerli sanatçıların albümlerinde yer alırken, ilk solo albümü olan “SILA” nın oluşumuna zemin hazırladı. Geniş kitleler onun sesiyle ilk kez Sezen Aksu ile yaptıkları ve “Sıla” dizisinin şarkısı olan ortak besteleri “Sıla / Töre” sayesinde tanışmıştır. Sıla’nın hemen ardından ‘Yaban Gülü’ dizisinin jenerik müziğini yapmıştır.
 
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