Ahmet Kural çıldıracak! Yılmaz Odabaşı Sıla'ya talip olduğunu açıkladı

İŞTE YILMAZ ODABAŞI'NIN O PAYLAŞIMI:



SAÇLARINDAKİ DEĞİŞİKLİK AYRILIĞA YORULMUŞTU

AHMET KURAL KİMDİR?



SILA GENÇOĞLU KİMDİR?

Can Hakman

9 aydır aşk yaşayan ve evlenecekleri konuşulançiftinden dün kötü haber gelmişti. İki ünlü isim yollarını ayırdı. Durum’nın’ı takipten çıkarak fotoğraflarını silmesiyle ortaya çıkmıştı. Sıla'nın yakın çevresi de ayrılığı doğrulamıştı.bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar ise deyim yerindeyse'ı çileden çıkartacak.ayrılığını öğrenince sosyal medya hesabından esprili bir dille yorum yapıp, "Sıla'ya da ben talibim:):) Zaten şiir de yazıyormuş..." yazdı.Gelen yorumlar karşısında şaşkına dönentakipçilerine böyle sitem etti:Şarkıcı’nın geride bıraktığımız günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım takipçileri tarafından bir ayrılık sinyali olarak tanımlanmıştı.’nın saçlarını kısacak kestirmesi ve yeni imaj yapması ikilinin ayrıldıklarına dair yorumlar gelmesine neden olmuştu.10 Kasım 1982 tarihinde emniyet müdürü babasının görev yeri olan Kütahya'da dünyaya geldi. Konservatuvarda okuyan ablasının etkisiyle oyuncu olmaya karar veren, lise yıllarında tiyatro çalışmalarına katıldı,Radyo Televizyon Sinema bölümünü bitirdi vende master yaptı'nde oyunculuk eğitimi aldı.Eğitimine devam ettiği sıradakadrosuna dahil oldu. Tiyatro çalışmaları sürerkenadlı dizi ve'de yayınlananadlı dizilerde aldığı rollerle televizyonda görünmeye başladı. Ardındanadlı dizide başrol oynamaya başladı ancak rating'lerin düşük olması nedeniyle dizi 19. bölümden sonra yayından kaldırıldı. Aynı yıl içindeadlı sinema filmindeveile birlikte rol aldı. Ardındanadlı dizinin bir bölümünde oynadı.2010 yılında'in yönettiğiadlı sinema filmindeile başrolde oynadı. 28 Haziran 2012 tarihinde'de yayınlanmaya başlayanadlı dizinin başrolleriniveile paylaşmıştır. Daha sonra Düğün Dernek adlı sinema filminde de Murat Cemcir'le başrolleri paylaştı. 2014 yılının Ekim ve Kasım aylarında vizyona girenisimli filmde bir Bakanı canlandırmış,veadlı filmde de karga karakterinin seslendirmesini yapmıştır.İlk bölümü 13 Şubat 2014 tarihinde yayınlanandizisinin başrolünüveile paylaştı.4 Aralık 2015 tarihinde vizyona giren ve 2015 yılının en çok izlenen filmi olanfilminin başrollerini yineile paylaşmıştır.1980 yılında Denizli dünyaya gelenaslen Denizlilidir. 36 yaşında olanTürk şarkıcı, söz yazarı ve besteci. İlkokulu yıllarını'de geçirenlise eğitimini ananesinin yanında'de almıştır. Sahne çalışmalarına ilk olarak'nde başladı veilekorolarında korist ve solist olarak görev aldı.sanatçılarındanile şan ve ses eğitimi uzerine çalışmıştır.Sıla’nın zaman içinde yaptığı besteler ve yazdığı şarkı sözlerigibi değerli sanatçıların albümlerinde yer alırken, ilk solo albümü olan “” nın oluşumuna zemin hazırladı. Geniş kitleler onun sesiyle ilk kezile yaptıkları ve “” dizisinin şarkısı olan ortak besteleri “” sayesinde tanışmıştır. Sıla’nın hemen ardından ‘’ dizisinin jenerik müziğini yapmıştır.