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Ahmet Kural: Hiç aşık olmadım

Yeni filmi Ailecek Şaşkınız ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Ahmet Kural Hürriyet'ten İsmail Bayrak'a konuştu. Ahmet Kural konuşmasında ilginç bir açıklama yaptı. İşte detaylar...

26 Şubat 2018, Pazartesi 07:48
Ahmet Kural: Hiç aşık olmadım
Şarkıcı Sıla'yla 10 aylık ilişkisini noktalayan Ahmet Kural, biten ilişkisi hakkında konuşmadan aşkın tarifini yaptı.

Tarifinde "Aşka inandım ama hiç aşık olmadım" diyen Ahmet Kural açıklamasıyla şaşırttı.

İşte Ahmet Kural'ın aşk tarifi:

 "İlahi aşk var efendim. Abiye duyulan aşk var, meslek aşkı var, bir kadına duyulan aşk var... Bu aşklar olmazsa olmuyor... Aşk güzel bir şey ya.


'AŞK HAYATINI GÜZELLEŞTİRİYORSA GÜZEL'


Ama hayatını güzelleştiriyorsa güzel. Hayatına değer katması lazım. Onun dışında bir de aşka inanmak diye bir şey var. Ben yaklaşık 48-49 aşk yaşadım diyormuşum. Aşka inandım ama hiç aşık olmadım."

Ahmet Kural'ın bu açıklamasından sonra Sıla ile aşk yaşarken çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medyada tekrar gündeme geldi.



Sosyal medya kullanıcıları bu fotoğrafı paylaşarak (üstteki) şu yorumları yaptı:

'Aşık değilsen nasıl böyle baktın?'
'Ya kuyruk acısından böyle diyorsun ya da kalpsizsin'
'Yapma be Ahmet bu da mı yalan?!'
'İnanmadık....' 
'Bence yalan söylüyor'
'Değişik bir açıklama'
'Sıla buna güldü'

Öte yandan,  ayrılıktan sonra Sıla saçlarını kestirdi ve önce kızıla boyattı. Sonra da sarıya boyattı.



Not: Sıla ve Ahmet Kural'ın ayrılığının nedeni olarak gösterilen iddialardan biri de Ahmet Kural'ın Sıla'ya tokat atmasıydı.


TOKAT İDDİASININ SEBEBİ NE?


İddialara göre; Sıla’nın, Dilan Çiçek Deniz’in eski sevgilisi Okan Can Yantır ile birlikte yemek yemesi Ahmet Kural’ı kıskançlık krizine soktu. Öfkesini kontrol edemeyen Ahmet Kural tartışma anında Sıla’ya tokat attı.

Sıla 9 ayda 7 kez saçını değiştirdi Sıla 9 ayda 7 kez saçını değiştirdi
Sıla tokat sorusunu duymazdan geldiSıla tokat sorusunu duymazdan geldi
Sıla ayrılık acısını -20'de dondurduSıla ayrılık acısını -20'de dondurdu
 


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