Ahmet Kural: Hiç aşık olmadım



'AŞK HAYATINI GÜZELLEŞTİRİYORSA GÜZEL'



TOKAT İDDİASININ SEBEBİ NE?

Sıla 9 ayda 7 kez saçını değiştirdi

Sıla tokat sorusunu duymazdan geldi

Sıla ayrılık acısını -20'de dondurdu

Elif Bayram

Şarkıcı10 aylık ilişkisini noktalayanbiten ilişkisi hakkında konuşmadan aşkın tarifini yaptı.Tarifinde "Aşka inandım ama hiç aşık olmadım" diyen Ahmet Kural açıklamasıyla şaşırttı."İlahi aşk var efendim. Abiye duyulan aşk var, meslek aşkı var, bir kadına duyulan aşk var... Bu aşklar olmazsa olmuyor... Aşk güzel bir şey ya.Ama hayatını güzelleştiriyorsa güzel. Hayatına değer katması lazım. Onun dışında bir de aşka inanmak diye bir şey var. Ben yaklaşık 48-49 aşk yaşadım diyormuşum. Aşka inandım ama hiç aşık olmadım."bu açıklamasından sonraile aşk yaşarken çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medyada tekrar gündeme geldi.Sosyal medya kullanıcıları bu fotoğrafı paylaşarak (üstteki) şu yorumları yaptı:'Aşık değilsen nasıl böyle baktın?''Ya kuyruk acısından böyle diyorsun ya da kalpsizsin''Yapma be Ahmet bu da mı yalan?!''İnanmadık....''Bence yalan söylüyor''Değişik bir açıklama''Sıla buna güldü'Öte yandan, ayrılıktan sonrasaçlarını kestirdi ve önce kızıla boyattı. Sonra da sarıya boyattı.Not: Sıla ve Ahmet Kural'ın ayrılığının nedeni olarak gösterilen iddialardan biri de Ahmet Kural'ın Sıla'ya tokat atmasıydı.İddialara göre;Dilan Çiçek Deniz’in eski sevgilisiile birlikte yemek yemesi Ahmet Kural’ı kıskançlık krizine soktu. Öfkesini kontrol edemeyen Ahmet Kural tartışma anında Sıla’ya tokat attı.