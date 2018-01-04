Ahmet Kural'ın ilk öpücüğü kayınpedere

Ahmet Kural
Ailecek Şaşkınız filminde (CEO Ferhat) aşık olduğu kızın (Saadet Işıl Aksoy-Elif
) babası Cengiz Bozkurt’a
yaptığı suni teneffüs yaptı.
'KISMETE CENGİZ BOZKURT ÇIKTI'
Ahmet Kura
l, “Bir filmde ilk kez öpüşme sahnesinde oynadım. Kısmete Cengiz Bozkurt çıktı” dedi.
Film 2 Mart 2018'de vizyona girecek.
'BEYAZ AT BULAMADIM BEYAZ GİYİNDİM'
Komedi ve kahkaha dolu ‘Ailecek Şaşkınız’ filminde romantik bir aşığı canlandıran Ahmet Kural’ın ilk buluşmada polis memuru Elif’i (Saadet Işıl Aksoy) evden ‘Hırçın Kız’ adlı atıyla alması ise herkesi güldürdü. Ahmet Kural’ın ‘Beyaz atlı prensin kapına geldi’ repliğinden sonra ‘Yalnız beyaz at bulamadım, beyaz giyindim. Beyaz virgül atlı prens. Bence bu da sayılır’ sözleri ise modern aşk masalı olarak nitelendirildi.
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