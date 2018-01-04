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Ahmet Kural'ın ilk öpücüğü kayınpedere

Ailecek Şaşkınız filminde Ahmet Kural'ın Cengiz Bozkurt'a suni teneffüs yaptığı anlar çok konuşulacağa benziyor

04 Ocak 2018, Perşembe 10:41
Ahmet Kural'ın ilk öpücüğü kayınpedere
Ahmet Kural Ailecek Şaşkınız filminde (CEO Ferhat) aşık olduğu kızın (Saadet Işıl Aksoy-Elif) babası Cengiz Bozkurt’a yaptığı suni teneffüs yaptı.

'KISMETE CENGİZ BOZKURT ÇIKTI'


Ahmet Kural, “Bir filmde ilk kez öpüşme sahnesinde oynadım. Kısmete Cengiz Bozkurt çıktı” dedi.

Film 2 Mart 2018'de vizyona girecek.


'BEYAZ AT BULAMADIM BEYAZ GİYİNDİM'


Komedi ve kahkaha dolu ‘Ailecek Şaşkınız’ filminde romantik bir aşığı canlandıran Ahmet Kural’ın ilk buluşmada polis memuru Elif’i (Saadet Işıl Aksoy) evden ‘Hırçın Kız’ adlı atıyla alması ise herkesi güldürdü. Ahmet Kural’ın ‘Beyaz atlı prensin kapına geldi’ repliğinden sonra ‘Yalnız beyaz at bulamadım, beyaz giyindim. Beyaz virgül atlı prens. Bence bu da sayılır’ sözleri ise modern aşk masalı olarak nitelendirildi. 




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