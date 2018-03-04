Ahmet Kural Murat Cemcir Tolgshow'a katıldı! Yer yerinden oynadı

TOLGSHOW 8. BÖLÜM





AHMET KURAL KİMDİR?

Büşra Kamış

Tolga Çevik'in sunuculuğunu yaptığıü dün akşam izleyicisi ile buluştu. Tolgshow'un konukları sevilen ikiliileoldu. Yeni bölümde yapılan eprilier ve oynanan oyun izleyiciyi gülme krizine soktu. Eğlence ve kahkahanın bol olduğu Tolgshow 8. bölüm fragmanı ve son bölümden önemli detaylar haberimizde yer alıyor.Tolgshow 8. yeni bölümde neler oldu Tolga Çevik’in sıra dışı programı Tolgshow bu hafta, Ahmet Kural ve Murat Cemcir’i ağırlayacak, eğlence yine zirveye taşınacak. Çevik’in ikiliye sorduğu “Sinema yaparken ne arzularsınız, sizi ne mutlu eder?” sorusu üzerine Cemcir’in “Film ‘konulu’ olursa mutlu oluruz” esprisine Çevik’in “Demek üçümüz de aynı mahalledeniz” diye yanıt vermesi salonu kahkahaya boğdu. Yeni filmleri ‘Ailecek Şaşkınız’ 2 Mart’ta vizyona giren Kural ve Cemcir, Tolgshow’da kızkardeşleri ile evlenmek isteyen ‘Arkadaşım’ (Tolga Çevik)’ı teste tabi tutan iki ağabeyi canlandırdı. Ağabeylerden birinin kız kardeşinin evliliğine gönüllü olması, diğerinin itirazı ve Arkadaşım’ın onlara karşı verdiği mücadele izleyiciler tarafından alkış yağmuruna tutuldu.Tolgshow’un ikinci perdesinde ise 1970’li yıllarda yaşayan bir ambulans doktorunu canlandıran ‘Arkadaşım’ yine karmaşık bir hikayenin içinde... Hamile bir kadın, doğuma dakikalar kala nikahının kıyılmasını isteyince, iş yine Arkadaşım’a düşecek olaylar ardı ardına gelişecek...Ahmet Kural (10 Kasım 1982, Kütahya), Türk oyuncu. 10 Kasım 1982 tarihinde emniyet müdürü babasının görev yeri olan Kütahya’da dünyaya geldi.Konservatuvarda okuyan ablasının etkisiyle oyuncu olmaya karar veren Kural, lise yıllarında tiyatro çalışmalarına katıldı, Selçuk Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünü bitirdi ve Bilkent Üniversitesinde master yaptı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi aldı.Eğitimine devam ettiği sırada Levent Kırca-Oya Başar Tiyatrosu kadrosuna dahil oldu. Tiyatro çalışmaları sürerken Fikrimin İnce Gülü adlı dizi ve TRT’de yayınlanan Evimin Erkeği adlı dizilerde aldığı rollerle televizyonda görünmeye başladı. Ardından Gazi adlı dizide başrol oynamaya başladı ancak rating’lerin düşük olması nedeniyle dizi 19. bölümden sonra yayından kaldırıldı.Aynı yıl içinde Güneşin Oğlu adlı sinema filminde Haluk Bilginer, Köksal Engür, Hümeyra ve Özgü Namal ile birlikte rol aldı. Ardından Ramazan Güzeldir adlı dizinin bir bölümünde oynadı.2010 yılında Selçuk Aydemir’in yönettiği Çalgı Çengi adlı sinema filminde Murat Cemcir ile başrolde oynadı. 28 Haziran 2012 tarihinde Star TV’de yayınlanmaya başlayan İşler Güçler adlı dizinin başrollerini Murat Cemcir ve Sadi Celil Cengiz ile paylaşmıştır.Daha sonra Düğün Dernek adlı sinema filminde de Murat Cemcir’le başrolleri paylaştı. 2014 yılının Ekim ve Kasım aylarında vizyona giren Oflu Hoca’nın Şifresi isimli filmde bir Bakanı canlandırmış, Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu adlı filmde de karga karakterinin seslendirmesini yapmıştır.İlk bölümü 13 Şubat 2014 tarihinde yayınlanan Kardeş Payı dizisinin başrolünü Murat Cemcir ve Seda Bakan ile paylaştı. 4 Aralık 2015 tarihinde vizyona giren ve 2015 yılının en çok izlenen filmi olan Düğün Dernek 2: Sünnet filminin başrollerini yine Murat Cemcir ile paylaşmıştır.