Ahmet Kural ölümden döndü!



'CÜNEYT ARKIN USTAMA SELAMLAR OLSUN'

Sıla ve Ahmet Kural aşkını tokat bitirdi!

Sıla'dan flaş Ahmet Kural cevabı

Ahmet Kural Sıla'yı sildi

Elif Bayram

2 Mart’ta vizyona girecek filmin setinde Kural, senaryo gereği aşık olduğu kadının (Saadet Işıl Aksoy) bulunduğu taksiyi atla takip etti. 4 hafta at binme dersi alan oyuncu, buna rağmen çekim sırasında atın hakimiyetini kaybetti.Giderek hızlanan atı durduramayan, takip etmesi gereken taksiyi bile geçen oyuncu, o anlarla ilgili şunları söyledi:“Saatte 62 km’ye çıkmışım. Cüneyt Arkın ustama selamlar olsun. Hakikaten büyük adammış!”