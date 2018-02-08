Ahmet Kural ölümden döndü!

2 Mart’ta vizyona girecek filmin setinde Kural, senaryo gereği aşık olduğu kadının (Saadet Işıl Aksoy) bulunduğu taksiyi atla takip etti. 4 hafta at binme dersi alan oyuncu, buna rağmen çekim sırasında atın hakimiyetini kaybetti.
'CÜNEYT ARKIN USTAMA SELAMLAR OLSUN'
Giderek hızlanan atı durduramayan, takip etmesi gereken taksiyi bile geçen oyuncu, o anlarla ilgili şunları söyledi:
“Saatte 62 km’ye çıkmışım. Cüneyt Arkın ustama selamlar olsun. Hakikaten büyük adammış!”
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Elif Bayram