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Ahmet Kural ölümden döndü!

Ahmet Kural’ın, yeni filmi “Ailecek Şaşkınız”ın çekimlerinde büyük bir tehlike atlattığı ortaya çıktı

08 Şubat 2018, Perşembe 08:32
Ahmet Kural ölümden döndü!
2 Mart’ta vizyona girecek filmin setinde Kural, senaryo gereği aşık olduğu kadının (Saadet Işıl Aksoy) bulunduğu taksiyi atla takip etti. 4 hafta at binme dersi alan oyuncu, buna rağmen çekim sırasında atın hakimiyetini kaybetti.


'CÜNEYT ARKIN USTAMA SELAMLAR OLSUN'


Giderek hızlanan atı durduramayan, takip etmesi gereken taksiyi bile geçen oyuncu, o anlarla ilgili şunları söyledi:

“Saatte 62 km’ye çıkmışım. Cüneyt Arkın ustama selamlar olsun. Hakikaten büyük adammış!”




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