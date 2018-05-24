Ahmet Maranki hakkında soruşturma başlatıldı
Bitkisel tedavi yöntemleriyle isim yapan Ahmet Maranki hakkında katıldığı canlı yayında 24 Haziran seçimleriyle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Akit TV ekranlarında yayınlanan “Bilgi Savaşları” isimli programa katılan Prof. Dr. Ahmet Maranki, 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala canlı yayında tepki çeken ifadeler kullandı.
"HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK..."
Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı, Akit Tv isimli Tv kanalında dün gece yaptığı açıklamalar nedeniyle Ahmet Maranki hakkında basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan soruşturma başlattı.
Ahmet Maranki, Akit TV'de “Benim umudum kaf dağının arkasında 25 Haziran’da... Olmadı artık Belgrad Ormanı’nda bir ağacın altında talim şeyimizi oraya gömdük. Çıkaracağız sokağa artık ‘Bismillahirrahmanirrahim’ deyip" ifadelerini kullanmıştı.