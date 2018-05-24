Ahmet Maranki kimdir? Ne söyledi?

Ahmet Maranki, dün Akit TV'de “Bilgi Savaşları” programına konuk oldu. Programda 24 Haziran seçimleri için yorum yapan Ahmet Maranki, “Benim umudum kaf dağının arkasında 25 Haziran’da... Olmadı artık Belgrad Ormanı’nda bir ağacın altında talim şeyimizi oraya gömdük. Çıkaracağız sokağa artık ‘Bismillahirrahmanirrahim’ deyip" skandal ifadeye imza attı. Bu gelişme sonrası Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı Ahmet Maranki hakkında basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan soruşturma başlattı.

AHMET MARANKİ KİMDİR?

Ahmet Maranki, 1956 yılında Kastamonu, İnebolu'nun bir köyünde okuma-yazma bilmeyen marangoz bir babanın oğlu olarak doğmuştur. 3 kardeşlerdir. Abisi askerdir. Liseyi İstanbul'da okudu. Ardından puanının yettiği Tütün Eksperleri Yüksek Okulu'nu bitirdi ve 1976 yılında stajını tamamlayarak devlet görevine başladı. Maliye Gümrük Tekel Bakanlığının çeşitli ve üst kademelerinde teknik, idari görevler, eksper - baş eksper - baş uzman olarak çalıştı.

1981 yılında İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği'ni bitirdi. 1986 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Siyaset Bölümünde 'master'ını yaptı. 1990 yılında aynı bölümün Sosyal Siyaset Çalışma Ekonomisi Endüstri İlişkileri alanında doktorasını bitirdi.

1991 yılında ABD'de mesleki alanda mahalli idareler, sosyal güvenlik sistemleri ve tarım alanında doktora üstü bilimsel çalışma ve araştırmalarda bulundu.

Prof. Dr. Ahmet Maranki, İngilizce, Arapça, Osmanlıca ve Azerbaycanca Türk Dili (iyi), Rusça (orta) dillerini bilmektedir. Bioenerjist, kozmik bilim uzmanı, bitkisel tedavi konusunda uzman, stratejik araştırmalar uzmanı gibi sıfatlarla tanınmaktadır. Kozmik bilim, bio enerji, sağlıklı yaşam gibi konular üzerinde uluslararası alanda çalışmalar yaptı.

1991 yılının sonunda (SSCB) Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin dağılmasından sonra 1993 yılında Azerbaycan devletinin talebi üzerine, T.C. adına görev yaptığı ilgili birimin başuzmanı olarak araştırmalar yapmak ve üniversitelerde ders vermek üzere Azerbaycan'a gitti. Yaklaşık 10 yıl Azerbaycan'da yaşadı.

T.C. adına Azerbaycan Birleşmiş Milletler Teşkilatı (BMT) U.N.D.P, UNV birimlerinin kalkınma programları çerçevesinde devlet ve özel üniversitelerinin planlı ekonomiden pazar ekonomisine geçişleriyle ilgili "Principles Marketing", International Economic Organization", "International Marketing", "Islam Economy Relation" ders programlarının hazırlanıp uygulanmasında "University Lecturer" unvanıyla "Specialist" olarak diplomatik statüde görev yaptı.

Azerbaycan Millî Meclisi'nde danışmanlık yaptı, bu çalışmalarını "Türkiye Azerbaycan Haricî İktisadi Alakaları" , "Agent Mukaveleleri" adlı kitaplarıyla yayınladı. BMT'nin Unesco ve Avrupa Birliği nezdinde kurularak faaliyet gösteren IPA-International Personel Academy'de görev yapan Ahmet Maranki; yaptığı bu ilmî çalışmalar, hazırlanan ders programları ve bunların uygulanması, yayınlanan kitaplar ile ilmi şura kararıyla "Univesity Lecturer" göreviyle "Economy" alanında profesör unvanı almıştır.

1998 yılında Azerbaycan'da "Yılın En Başarılı Yabancı Bilim Adamı" seçildi. Kafkasya ve Azerbaycan'da kaldığı zamanda SSCB'nin çağdaş dünyaca bilinmeyen yönleriyle ilgili stratejik ve kozmik araştırma merkezlerinde eğitimde bulunarak ekstrasens ve bioenerjist unvanını aldı.

Rusya-Avusturya-Azerbaycan -Türkiye'nin bilim adamları öncülüğünde kurulan 1990 yılında kurulan "Bilim ve Buluş Adamları Derneği'nin genel sekreterliğini yaptı. Ayrıca Türkiye'nin AB'ye girme sürecinde AB stratejilerinin hazırlanmasıyla ilgili olarak Hollanda Amsterdam'da "Türkiye Hollanda Vakfı"nı ve bu kitabın konuların bilimsel olarak araştırmalarının yapıldığı "The Institute for Cross Cultural Health" adlı enstitünün başkanlığını yaptı.

1969 yılından beri sporla da uğraşan Ahmet Maranki, siyah kuşak judo, tekvando, şhiatsu hocası konumundadır.

Ahmet Maranki, kitaplarında ve katıldığı programlarda Saç Dökülmesi, alerji, alçak ve yüksek tansiyon, ülser, verem, varis, romatizma, vitiligo, astım tedavisi, nasır, nezle grip faranjit larenjit öksürük nasıl geçer, basur tedavisi hemoroid, prostat, parezit tedavisi, ishal, kabızlık, egzama, sivilce, cilt bakımı, kozmik beden temizliği, cilt lekeleri maskerleri cilt beyazlatma, diş beyazlatma , yüzdeki tüyler, kadın ve erkek kısırlığı, adet düzensizliği, yüz maskesi, depresyon, unutkanlık halsizlik, uykusuzluk, panik atak, kilo alma, göbek eritme, mide şişkinliği, gastrit tedavisi, migren mide yanması, ısırgan otunun faydaları, hazımsızlık gibi hemen hemen bütün sağlık problemleri hakkında bitkisel çözümler alternatif tedaviler sunmuştur.

Ahmet Maranki, yüksek hemşire Elmas Maranki ile evlidir ve 3 kız çocuğu vardır.