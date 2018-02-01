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Ahmet Mümtaz Taylan, Şirin Sever'e konuştu

POSTA Gazetesi yazarı Şirin Sever, Bazıları Şirin Sever isimli Youtube kanalında ünlüleri ağırlıyor. Şirin Sever'in konuğu usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan...

01 Şubat 2018, Perşembe 19:12
Ahmet Mümtaz Taylan, Şirin Sever'e konuştu
Ahmet Mümtaz Taylan pahalı bir oyuncu mu? Hangi dizileri izliyor? Ona göre ‘Daha’ filmi neden izlenmedi? ‘Ölümlü Dünya’nın yönetmeni Ali Atay’a neden zaafı var? Bütün merak edilenleri Youtube'da ‘Bazıları Şirin Sever’e anlattı...

ÖLÜMLÜ DÜNYA KONUSU


Başrollerini Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak, İrem Sak, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Meltem Kaptan, Mehmet Özgür ve Özgür Emre Yıldırım'ın paylaştığı 'Ölümlü Dünya’nın yönetmen koltuğuna Ali Atay otururken, senaryosunu ise Ali Atay, Aziz Kedi, Feyyaz Yiğit, Volkan Sümbül ve Ali Demirel kaleme aldı.

Nesillerdir Haydarpaşa Garı’nda Anadolu Tat Lokantası’nı işleten Mermer Ailesi, 8 kişiden oluşan geniş bir ailedir. Kendi halinde, sade bir yaşamları olan bu insanların durumları biraz karışıktır. Bu ailenin, uzun zamandır gizledikleri bir de sırları vardır. Bu sır, her ne pahasına olursa olsun açığa çıkmaması gerekmektedir.


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