Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Ahmet Nur Çebi'den o isimlere sert tepki! Beşiktaş için yapacak hiçbir şeyiniz yok mu?

Beşiktaş Kulübünde 2018 yılı ikinci olağan divan kurulu toplantısı başladı. Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, toplantıda sert açıklamalarda bulundu.

Ahmet Nur Çebi'den o isimlere sert tepki! Beşiktaş için yapacak hiçbir şeyiniz yok mu?
Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, toplantıdaki açıklamaları şöyle;
 

GEÇMİŞ GEÇMİŞTE KALACAK


“Bu süreç içerisinde sosyal medyadan hayal hürünü haberler yapılmıştır. Beşiktaşımıza zarar verecek tarzda ifadeler kullanılmıştır. Bunların hiçbirinin doğru olmadığını beyan ediyorum. Geçmiş geçmişte kalacak. Önümüze bakacağız”
 

MALİ PROBLEMLER...


“Mali problemler artarak devam etmektedir. Kur farkı ve faizler kulübümüze ağır yük olmaya devam etmektedir. Gündemimize almamız gereken borçlarımızı düşürmek gibi bir görev bulunmaktadır. Gelir artırıcı giderleri kısıcı bir çalışma içerisindeyiz.”
 

BEŞİKTAŞLI OLMANIZA GEREK YOK


Divan Kurulu Başkanı’nın ihracını istediği 6 isim (Yıldırım Demirören, Hüsnü Güreli, Cengiz Zülfikaroğlu, Alaattin Aykaç, Mete Düren, Erhan Kamışlı) için Çebi; “Divan Başkanımız ‘6 kişi için yağmur yağsa bile şemsiye açmayı düşünmem’ dedi. Ben de şahsi olarak katılıyorum. Beşiktaş için yapacak hiçbir şeyiniz yok mu? Beşiktaşlı olmanıza gerek yok. Adil davranımız yeterli. Beşiktaşlı olmaları bizim tarafımızı tutmaları demek değil. Adil bir karar almadıklarını düşünüyorum. 6 gün sonra Mali Genel Kurul var. Orada gündeme getirilirse Genel Kurul’un aldığı kararlar bizim için muteberdir. Genel Kurul kararını versin.” ifadelerini kullandı.

(Haber1903)


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Fatih Terim'in zor kararı...

Fatih Terim'in zor kararı...
Roberto Soldado: Finali hak ettik

Roberto Soldado: Finali hak ettik
Nabil Dirar takıma katıldı

Nabil Dirar takıma katıldı
Manchester United, Talisca için ısrarcı

Manchester United, Talisca için ısrarcı
Fernandao hava yolları

Fernandao hava yolları
Koscielny, Dünya Kupası’nda yok

Koscielny, Dünya Kupası’nda yok
Galatasaraylı Tarık Çamdal yeni arabasıyla görüntülendi!

Galatasaraylı Tarık Çamdal yeni arabasıyla görüntülendi!
Igor Tudor'dan Fatih Terim açıklaması

Igor Tudor'dan Fatih Terim açıklaması
UEFA'nın Galatasaray kararı belli oldu!

UEFA'nın Galatasaray kararı belli oldu!
Şenol Güneş rotayı çizdi

Şenol Güneş rotayı çizdi
Valbuena ile Aykut Kocaman arasındaki buzlar eridi!

Valbuena ile Aykut Kocaman arasındaki buzlar eridi!