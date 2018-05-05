Ahmet Nur Çebi'den o isimlere sert tepki! Beşiktaş için yapacak hiçbir şeyiniz yok mu?

GEÇMİŞ GEÇMİŞTE KALACAK

MALİ PROBLEMLER...

BEŞİKTAŞLI OLMANIZA GEREK YOK

Erdinç Şahin

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanıtoplantıdaki açıklamaları şöyle;“Bu süreç içerisinde sosyal medyadan hayal hürünü haberler yapılmıştır.zarar verecek tarzda ifadeler kullanılmıştır. Bunların hiçbirinin doğru olmadığını beyan ediyorum. Geçmiş geçmişte kalacak. Önümüze bakacağız”“Mali problemler artarak devam etmektedir. Kur farkı ve faizler kulübümüze ağır yük olmaya devam etmektedir. Gündemimize almamız gereken borçlarımızı düşürmek gibi bir görev bulunmaktadır. Gelir artırıcı giderleri kısıcı bir çalışma içerisindeyiz.”Divan Kurulu Başkanı’nın ihracını istediği 6 isim () için Çebi; “Divan Başkanımız ‘6 kişi için yağmur yağsa bile şemsiye açmayı düşünmem’ dedi. Ben de şahsi olarak katılıyorum.için yapacak hiçbir şeyiniz yok mu? Beşiktaşlı olmanıza gerek yok. Adil davranımız yeterli. Beşiktaşlı olmaları bizim tarafımızı tutmaları demek değil. Adil bir karar almadıklarını düşünüyorum. 6 gün sonra Mali Genel Kurul var. Orada gündeme getirilirse Genel Kurul’un aldığı kararlar bizim için muteberdir. Genel Kurul kararını versin.” ifadelerini kullandı.(Haber1903)