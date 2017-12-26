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Ahmet Şık'ın annesi Fatma Şık: Ciğerimi yakanların ciğeri yansın

Antalya'da yaşayan, tutuklu gazeteci Ahmet Şık'ın annesi Fatma Albay Şık, oğlunun savunma hakkının elinden alındığını belirterek, “Bir ana olarak ciğerimi yakanların ciğeri yansın" dedi.

Ahmet Şık'ın annesi Fatma Şık: Ciğerimi yakanların ciğeri yansın
Cumhuriyet Gazetesi'nin yazar, muhabir ve yöneticilerinin, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın duruşmasında, mahkeme başkanı ile tartışan ve duruşmadan çıkarılan Ahmet Şık'ın annesi Fatma Albay Şık, karara isyan etti.

Mahkemenin tutukluluk halinin devamına karar verdiği duruşma için anne Şık, sosyal medya hesabından görüşlerini paylaştı.

Fatma Albay Şık, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Cumhuriyet davasında ara karar: Tutukluluklarının devamına...Cumhuriyet davasında ara karar: Tutukluluklarının devamına...

"Hayırlı sabahlar, masum bir tutuklunun kendini savunacağı yer Cumhuriyet mahkemeleridir. Maalesef benim oğlumun elinden mahkemede savunma hakkı alınmıştır. Yargı bağımsız değil, bağımlıdır. Bir ana olarak ciğerimi yakanların ciğeri yansın. Adalet herkese lazım, hak, hukuk, adalet."
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