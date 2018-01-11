Ahmet Türk HDP'li Selahattin Demirtaş'ın yerine geçecek mi?



"KAPLAN'IN AÇIKLAMALARI TALİHSİZLİK"

HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den Hasip Kaplan'ın açıklamalarına yanıt



HASİP KAPLAN'DAN SIRRI SÜREYYA ÖNDER İÇİN SERT SÖZLER

Son dakika! Hasip Kaplan istifa etti!

Serap Belovacıklı

’ın HDP’nin 11 Şubat’ta yapılacak olan kongrede aday olmayacağını açıkladı. Bunun üzerine tartışmalar alevlenirken adı HDP Eş Genel Başkanlığı için ’Ağabey’ formülünde geçen, önemli açıklamalarda bulundu. Türk, adının gündeme geldiğinden haberi olmadığını ve böyle bir görevi sağlık sorunları nedeniyle düşünmediğini belirterek, şöyle dedi:"Bu görevi genç ve dinamik arkadaşların yapması gerektiğini düşünüyorum. Benim sağlık sorunlarım var. Partimiz bölge kongeransları yapacak. Bu konferanslardan sonra güçlü bir kongre için her zaman destek vermemiz lazımdır. Bu çalışmalara sağlığım el verdiği ölçüde katkı sunmaya hazırım. Eş başkanlık için sağlık koşullarım el vermiyor, böyle bir görev düşünmüyorum."Türk,’ın tartışmalara neden olan açıklamalarını da talihsizlik olarak değerlendirdi. Türk, şöyle konuştu:"Faşizm ile mücadele edilmesi gereken bir durumda birlikte hareket ettiğimiz kesimler için böyle bir açıklamanın yapılması talihsizlik olmuştur. Sol ve sosyalist kesim ve aydınlarla birlikte bu mücadeleyi veriyoruz. Hasip bey geçmişte kendisi Kürt kesiminden çok sol ve sosyalist kesimlerle ilişkisi olduğunu söylemiştir. Şimdi kalkıp böyle bir açıklama yapması talihsizlik olmuştur diye düşünüyorum.", Hasip Kaplan'ın "HDP kurultayında Demirtaş’ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin, benim naçizane önerim, herkes haddini bilecek" açıklamalarına cevap vermişti."İlkel milliyetçilik yani ırkçılık hastalıklı bir duygudur. Bazen Hasip örneğinde görüldüğü gibi insanı insanlığından eder" diyen Önder, HDP'nin yeni eşbaşkanını seçerken Kürtlüğüne ya da Türklüğüne bakmayacaklarını söylemişti. Açıklamasıyla tepki çekenise sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan istifa ettiğini duyurmuştu.DHA