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Ahmet Türk HDP'li Selahattin Demirtaş'ın yerine geçecek mi?

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın 11 Şubat’ta yapılacak kongrede aday olymayacağını açıklamasından sonra eş başkanlık için adı gündeme gelen görevden alınan Mardin eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, sağlığının böyle bir görevi yapmaya el vermediğini ve eş başkanlığı daha genç ve dinamik arkadaşlarının yapması gerektiğini söyledi. Türk, HDP eski Milletvekili Hasip Kaplan’ın açıklamaları için, "Talihsizliktir. Faşizme karşı ortak mücadele edilmesi gereken bir dönemde, geçmişte Kürt kesiminden çok sol ve sosyalist kesim ile ilişkisi olduğunu söyleyen Kaplan’ın bu mesajları vermesi doğru değildir" dedi.

11 Ocak 2018, Perşembe 11:17
Ahmet Türk HDP'li Selahattin Demirtaş'ın yerine geçecek mi?
Selahattin Demirtaş’ın HDP’nin 11 Şubat’ta yapılacak olan kongrede aday olmayacağını açıkladı. Bunun üzerine tartışmalar alevlenirken adı HDP Eş Genel Başkanlığı için ’Ağabey’  formülünde geçen Mardin eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, önemli açıklamalarda bulundu. Türk, adının gündeme geldiğinden haberi olmadığını ve böyle bir görevi sağlık sorunları nedeniyle düşünmediğini belirterek, şöyle dedi:

"Bu görevi genç ve dinamik arkadaşların yapması gerektiğini düşünüyorum. Benim sağlık sorunlarım var. Partimiz bölge kongeransları yapacak. Bu konferanslardan sonra güçlü bir kongre için her zaman destek vermemiz lazımdır. Bu çalışmalara sağlığım el verdiği ölçüde katkı sunmaya hazırım. Eş başkanlık için sağlık koşullarım el vermiyor, böyle bir görev düşünmüyorum."


"KAPLAN'IN AÇIKLAMALARI TALİHSİZLİK"


Türk, HDP eski Miletvekili Hasip Kaplan’ın tartışmalara neden olan açıklamalarını da talihsizlik olarak değerlendirdi. Türk, şöyle konuştu:

"Faşizm ile mücadele edilmesi gereken bir durumda birlikte hareket ettiğimiz kesimler için böyle bir açıklamanın yapılması talihsizlik olmuştur. Sol ve sosyalist kesim ve aydınlarla birlikte bu mücadeleyi veriyoruz. Hasip bey geçmişte kendisi Kürt kesiminden çok sol ve sosyalist kesimlerle ilişkisi olduğunu söylemiştir. Şimdi kalkıp böyle bir açıklama yapması talihsizlik olmuştur diye düşünüyorum."

HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den Hasip Kaplan'ın açıklamalarına yanıt HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den Hasip Kaplan'ın açıklamalarına yanıt


HASİP KAPLAN'DAN SIRRI SÜREYYA ÖNDER İÇİN SERT SÖZLER 


HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Hasip Kaplan'ın "HDP kurultayında Demirtaş’ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin, benim naçizane önerim, herkes haddini bilecek" açıklamalarına cevap vermişti.



"İlkel milliyetçilik yani ırkçılık hastalıklı bir duygudur. Bazen Hasip örneğinde görüldüğü gibi insanı insanlığından eder" diyen Önder, HDP'nin yeni eşbaşkanını seçerken Kürtlüğüne ya da Türklüğüne bakmayacaklarını söylemişti. Açıklamasıyla tepki çeken Hasip Kaplan ise sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan istifa ettiğini duyurmuştu.

Son dakika! Hasip Kaplan istifa etti!Son dakika! Hasip Kaplan istifa etti!

DHA
 


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