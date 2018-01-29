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Ahu Sungur paylaştı: İşte hayatımın fotoğrafı

Oyuncu Ahu Sungur, oğlunun yeni yaşını duygusal bir mesajla kutladı

29 Ocak 2018, Pazartesi 14:58
Ahu Sungur paylaştı: İşte hayatımın fotoğrafı
Şimdi 13 yaşında olan oğlu Ege’yi kucağına aldığı an çekilen fotoğrafı sayfasında paylaşan Ahu Sungur, altına şu notu düştü:

“Hayatımın en güzel, en anlamlı günü… Hayata geliş nedenimi kucakladığım gün… Kollarımın arasındaki mucizeye; şaşkınlık ve sonsuz bir sevgiyle baka kaldığım gün… Ömrümü ömrüne katmak istediğim gün Ege Sungur… Hayatın bana en güzel hediyeyi verdiği gün… Aldığı her nefeste, aldığım her nefeste şükrediyorum... Her an… Her attığım adımda sen, her düşüncemde sen, rüyalarımda sen, bütün hayatım sen… İyi ki doğdun bitanem, her şeyim, canım oğlum… iyi ki ben doğururken sen de dokuz doğurdun Suat Sungur… İyi ki birbirimizi seçmişiz de oğlumuz olmuş… İyi ki anne olmuşum, iyi ki baba olmuşsun, iyi ki Ege bizim evladımız olmuş… Bana vermiş olduğun bu muazzam şans için sana minnettarım Allah'ım…



Benim gibi günde kırk defa arayan, hapşırdığında defalarca ‘çok yaşa’, ‘iyi yaşa’, ‘sağlıkla yaşa’, ‘iyi insanlarla yaşa’, ‘baş başa’ diye tekrarlayan, gece uykunda sürekli üstünü örtmeye geldiğimde dayanamayıp her defasında öpüp koklarken uyanmana sebep olan, dönüp dönüp sürekli seni çok seviyorum seni çok seviyorum seni çok seviyorum diye tekrarlayan, her maçında ‘annecim yüksek sesle bağırma' diye uyarmana rağmen dayanamayıp bravo diye bağıran, her okuldan gelişinde sanki günlerdir görmemişim gibi üstüne atlayıp sarılan, evin içinde bile ‘Egeeeeemmmm iyi misin' diye seslenip sesini her an duymak isteyen sana aşık çılgın anneni mazur gör yavrum… Senin hikâyendeki kadın da böyle işte! Seni çok seviyorum çoooookkkk aşığım her şeyimizsin Ege'm… Dipnot: hayatımın fotoğrafıdır bu fotoğraf…”



İşte ünlülerin eşleri (Ahu-Suat Sungur)İşte ünlülerin eşleri (Ahu-Suat Sungur)

AHU SUNGUR KİMDİR?


 Ahu Sungur (5 Şubat 1981), Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu. Adını Feriha Koydum, Mandıra Filozofu ve O Hayat Benim gibi yapımlarda rol aldı. Oyuncu Suat Sungur ile evli. Ege adında bir oğlu var.




 

AHU SUNGUR'UN OYNADIĞI DİZİLER



O Hayat Benim (2014) Hülya
Umutsuz Ev Kadınları (2011) Şebnem
Adını Feriha Koydum: Emir'in Yolu (2011)- Aysun
Bu Kalp Seni Unutur Mu (2009)- Asiye
Affedilmeyen (2007)
Binbir Gece (2006)- Jale
Arka Sokaklar (2006)- Gazeteci
Kurşun Asker (2002)
Aşk Meydan Savaşı (2002)
Dadı (2000)
Ayrılsak Da Beraberiz (1999)


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