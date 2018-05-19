80'li yıllarda Yeşilçam'a damga vuran ve sayısız filmde başrol oynayan Ahu Tuğba bugün Posta gazetesine röportaj verdi. Röportajda geçmişiyle ve bugünkü hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ahu Tuğba'nın "Kaç kez evlendim bilmiyorum. Ama hepsi beni aldattı." sözleri gündeme oturuken "Sıradan insanların arasında daha mutluyum. Kapıcıyı da insan olarak görürüm. En çok onlarla sohbet ederken mutluyum." demesi sosyal medyada yoğun eleştiri aldı. Bu röportaj sonrası Ahu Tuğba'nın hakkındaki bilgiler de merak konusu oldu. Peki Ahu Tuğba kimdir? Kaç kez evlendi?

AHU TUĞBA KİMDİR?

Ahu Tuğba 3 Mayıs 1963 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Varlıklı bir ailenin tek çocuğuydu. Ortaokuldayken sinema dünyasına girdi. Liseyi Amerikan Kız Koleji'nde okudu. Kanada'da Concordia Üniversitesi'nde İngilizce Dili bölümünü yarıda bıraktı.

Genellikle hayat kadını, uyuşturucu bağımlısı fakat kalbi temiz karakterleri canlandırmıştır. Erkekçe dergisine pozlar vermiştir. Gazino sanatçısı olarak çeşitli gösteriler yaptı.

Toplam 5 evlilik yapmıştır. İlk evliliğini 1981 yılında Mustafa Ulusoy ile yapmıştır. 1991 yılında Arnavut asıllı Amerikalı doktor Timmy Alejtanij ile yaptığı evliliğinden kendisi gibi "Ahu" (Ajelbegü Ahu Anjelik Alejnatij) adında 1992 doğumlu bir kız çocuğu vardır. Ahu Tuğba,Osmanbey'de Guantenamera adlı gece kulübünün sahibidir. 2004 yılında atv'de yayınlanan "Ünlüler Çiftliği" yarışma programına katıldı.

Filmleri - Oyuncu

Meçhule Gidenler 2006

Pembe & Mavi 2005

Analar Ölmez 1995

Aşkın Gücü 1995

Deliler Kudurunca 1994

Aşk Ve Aşk 1993

Ayça Seni Seviyoruz 1993

Aldatacağım 1991

Akdeniz Güneşi 1990

Haciz Kararı 1990

Aşk Üçgeni Sibel 1990

Bir Aşk Bin Günah 1989

Gece 1989

Suçumuz Kadın Olmak 1989

Acı Yıllar / Lekeli Melek 1989

Yağmur Altında Bir Kedi 1989

Evcilik Oyunu 1988

Kumar 1988

Yasak İlişki 1988

Deli Gönlüm 1987

Damga 1987

Gülümse Biraz 1986

Hayat Kadını 1986

Akrep Şadiye 1986

Yosma Pınar 1984

Kadın Bir Defa Sever 1984

Yangın 1984

Kayıp Kızlar Lale 1984

Taçsız Kraliçe Naciye 1984

Kurban 1983

Beyaz Ölüm Meral 1983

Zifaf Ahu 1983

Elveda Dostum Sibel 1982

Yapışık Kardeşler 1981

Banker Bilo 1980

Şaşkın Milyoner 1980

Dokunmayın Şabanıma 1979

Derviş Bey 1978

Şerefsiz Şeref 1978

Mavi Mercedes 1977

Akdeniz Kartalı 1977

Cıbıl 1976

Tolga 1975

Şeytan (anılmadan) 1974

Albümleri

1987, Buyur Gel / Mırnık



