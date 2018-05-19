Ahu Tuğba kimdir? Kaç kez evlendi? 'Kapıcıyı da insan olarak görürüm' sözü gündem oldu
Ahu Tuğba bugün Posta gazetesine yaptığı röportajla gündem oldu. "Kaç kez evlendim bilmiyorum. Ama hepsi beni aldattı." diyen Ahu Tuğba'nın kapıcılar hakkındaki sözleri yoğun eleştiri aldı ve ünlü isim topa tutuldu. Peki Ahu Tuğba kimdir? Kaç kez evlendi?
80'li yıllarda Yeşilçam'a damga vuran ve sayısız filmde başrol oynayan Ahu Tuğba bugün Posta gazetesine röportaj verdi. Röportajda geçmişiyle ve bugünkü hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ahu Tuğba'nın "Kaç kez evlendim bilmiyorum. Ama hepsi beni aldattı." sözleri gündeme oturuken "Sıradan insanların arasında daha mutluyum. Kapıcıyı da insan olarak görürüm. En çok onlarla sohbet ederken mutluyum." demesi sosyal medyada yoğun eleştiri aldı. Bu röportaj sonrası Ahu Tuğba'nın hakkındaki bilgiler de merak konusu oldu. Peki Ahu Tuğba kimdir? Kaç kez evlendi?
AHU TUĞBA KİMDİR?
Ahu Tuğba 3 Mayıs 1963 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Varlıklı bir ailenin tek çocuğuydu. Ortaokuldayken sinema dünyasına girdi. Liseyi Amerikan Kız Koleji'nde okudu. Kanada'da Concordia Üniversitesi'nde İngilizce Dili bölümünü yarıda bıraktı.
Genellikle hayat kadını, uyuşturucu bağımlısı fakat kalbi temiz karakterleri canlandırmıştır. Erkekçe dergisine pozlar vermiştir. Gazino sanatçısı olarak çeşitli gösteriler yaptı.
Toplam 5 evlilik yapmıştır. İlk evliliğini 1981 yılında Mustafa Ulusoy ile yapmıştır. 1991 yılında Arnavut asıllı Amerikalı doktor Timmy Alejtanij ile yaptığı evliliğinden kendisi gibi "Ahu" (Ajelbegü Ahu Anjelik Alejnatij) adında 1992 doğumlu bir kız çocuğu vardır. Ahu Tuğba,Osmanbey'de Guantenamera adlı gece kulübünün sahibidir. 2004 yılında atv'de yayınlanan "Ünlüler Çiftliği" yarışma programına katıldı.
Filmleri - Oyuncu
Meçhule Gidenler 2006
Pembe & Mavi 2005
Analar Ölmez 1995
Aşkın Gücü 1995
Deliler Kudurunca 1994
Aşk Ve Aşk 1993
Ayça Seni Seviyoruz 1993
Aldatacağım 1991
Akdeniz Güneşi 1990
Haciz Kararı 1990
Aşk Üçgeni Sibel 1990
Bir Aşk Bin Günah 1989
Gece 1989
Suçumuz Kadın Olmak 1989
Acı Yıllar / Lekeli Melek 1989
Yağmur Altında Bir Kedi 1989
Evcilik Oyunu 1988
Kumar 1988
Yasak İlişki 1988
Deli Gönlüm 1987
Damga 1987
Gülümse Biraz 1986
Hayat Kadını 1986
Akrep Şadiye 1986
Yosma Pınar 1984
Kadın Bir Defa Sever 1984
Yangın 1984
Kayıp Kızlar Lale 1984
Taçsız Kraliçe Naciye 1984
Kurban 1983
Beyaz Ölüm Meral 1983
Zifaf Ahu 1983
Elveda Dostum Sibel 1982
Yapışık Kardeşler 1981
Banker Bilo 1980
Şaşkın Milyoner 1980
Dokunmayın Şabanıma 1979
Derviş Bey 1978
Şerefsiz Şeref 1978
Mavi Mercedes 1977
Akdeniz Kartalı 1977
Cıbıl 1976
Tolga 1975
Şeytan (anılmadan) 1974
Albümleri
1987, Buyur Gel / Mırnık