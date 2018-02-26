Ahu Yağtu: Her koluna girdiğim sevgilim mi!

Gecenin ilerleyen saatlerinde mekandan arkadaşıyla kol kola çıkan Ahu Yağtu
, sorular üzerine, “Sadece arkadaşım. Biliyorsunuz ben sokak röportajı yapmıyorum. Her koluna girdiğim sevgilim mi, arkadaşım olamaz mı” diyerek yoluna devam etti.
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Öte yandan, Özge Ulusoy
6 yıllık sevgilisi Hacı Sabancı
’dan Mayıs’ta ayrılmıştı. Yakın arkadaşı Ahu Yağtu
geçen Temmuz’da bir gece kulübünde Hacı Sabancı ile yakınlaşmış, samimi şekilde eğlenmişti.
Bu duruma çok üzülen Özge Ulusoy
, “Ahu 16 yıllık dostumdu. Ama benim için artık bitti. Instagram’dan bile sildim” açıklamasını yapmıştı.
Ahu Yağtu
ise konu hakkında “Hacı ile tanışıklığımız eskidendi. Özge beni takibi bırakmış. Kendi tercihi. Bir kırgınlığım yok” diye konuşmuştu.
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