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Ahu Yağtu: Her koluna girdiğim sevgilim mi!

Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu önceki gece Asmalımescit Corridor adlı mekandaydı

26 Şubat 2018, Pazartesi 09:07
Ahu Yağtu: Her koluna girdiğim sevgilim mi!
Gecenin ilerleyen saatlerinde mekandan arkadaşıyla kol kola çıkan Ahu Yağtu, sorular üzerine, “Sadece arkadaşım. Biliyorsunuz ben sokak röportajı yapmıyorum. Her koluna girdiğim sevgilim mi, arkadaşım olamaz mı” diyerek yoluna devam etti.


AHU YAĞTU'NUN İSMİ HACI SABANCI İLE ANILMIŞTI


Öte yandan, Özge Ulusoy 6 yıllık sevgilisi Hacı Sabancı’dan Mayıs’ta ayrılmıştı. Yakın arkadaşı Ahu Yağtu geçen Temmuz’da bir gece kulübünde Hacı Sabancı ile yakınlaşmış, samimi şekilde eğlenmişti. 

Bu duruma çok üzülen Özge Ulusoy, “Ahu 16 yıllık dostumdu. Ama benim için artık bitti. Instagram’dan bile sildim” açıklamasını yapmıştı.

Ahu Yağtu ise konu hakkında “Hacı ile tanışıklığımız eskidendi. Özge beni takibi bırakmış. Kendi tercihi. Bir kırgınlığım yok” diye konuşmuştu.


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