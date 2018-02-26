Ahu Yağtu: Her koluna girdiğim sevgilim mi!



AHU YAĞTU'NUN İSMİ HACI SABANCI İLE ANILMIŞTI

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Elif Bayram

Gecenin ilerleyen saatlerinde mekandan arkadaşıyla kol kola çıkan, sorular üzerine, “Sadece arkadaşım. Biliyorsunuz ben sokak röportajı yapmıyorum. Her koluna girdiğim sevgilim mi, arkadaşım olamaz mı” diyerek yoluna devam etti.Öte yandan,6 yıllık sevgilisi’dan Mayıs’ta ayrılmıştı. Yakın arkadaşıgeçen Temmuz’da bir gece kulübünde Hacı Sabancı ile yakınlaşmış, samimi şekilde eğlenmişti.Bu duruma çok üzülen, “Ahu 16 yıllık dostumdu. Ama benim için artık bitti. Instagram’dan bile sildim” açıklamasını yapmıştı.ise konu hakkında “Hacı ile tanışıklığımız eskidendi. Özge beni takibi bırakmış. Kendi tercihi. Bir kırgınlığım yok” diye konuşmuştu.