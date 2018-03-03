Ahu Yağtu ile Hakan Eratik birlikte eğlendi



'TUR ATIP GELİYORUM AHU'CUĞUM'

'HER KOLUNA GİRDİĞİM SEVGİLİM Mİ?'

AHU YAĞTU'NUN İSMİ HACI SABANCI İLE ANILMIŞTI

Ahu Yağtu: Her koluna girdiğim sevgilim mi!

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Elif Bayram

Partideeski eşide vardı., saat 04.30’da eğlendiği kulübün üst katındeki dairede verilen partiye geçti.Apartmana girmek üzereyken muhabirleri fark edenarayarak “Ahu’cuğum muhabirler hala kapıda. Tur atıp geliyorum” dediği duyuldu.Ahu Yağtu geçen günlerde de bir erkek arkadaşıyla görüntülenmişti., sorular üzerine, “Sadece arkadaşım. Biliyorsunuz ben sokak röportajı yapmıyorum. Her koluna girdiğim sevgilim mi, arkadaşım olamaz mı” demişti.Öte yandan,6 yıllık sevgilisi’dan Mayıs’ta ayrılmıştı. Yakın arkadaşıgeçen Temmuz’da bir gece kulübünde Hacı Sabancı ile yakınlaşmış, samimi şekilde eğlenmişti.Bu duruma çok üzülen, “Ahu 16 yıllık dostumdu. Ama benim için artık bitti. Instagram’dan bile sildim” açıklamasını yapmıştı.ise konu hakkında “Hacı ile tanışıklığımız eskidendi. Özge beni takibi bırakmış. Kendi tercihi. Bir kırgınlığım yok” diye konuşmuştu.