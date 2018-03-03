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Ahu Yağtu ile Hakan Eratik birlikte eğlendi

Cem Yılmaz’ın eski eşi Ahu Yağtu önceki akşam Asmalımescit’teki Corridor’da bir arkadaşının doğum günü partisine katıldı

03 Mart 2018, Cumartesi 09:28
Ahu Yağtu ile Hakan Eratik birlikte eğlendi
Partide Yeşim Salkım’ın eski eşi Hakan Eratik de vardı. Ahu Yağtu, saat 04.30’da eğlendiği kulübün üst katındeki dairede verilen partiye geçti.


'TUR ATIP GELİYORUM AHU'CUĞUM'


Apartmana girmek üzereyken muhabirleri fark eden Hakan Eratik’in Ahu Yağtu’yu arayarak “Ahu’cuğum muhabirler hala kapıda. Tur atıp geliyorum” dediği duyuldu.

'HER KOLUNA GİRDİĞİM SEVGİLİM Mİ?'


Ahu Yağtu geçen günlerde de bir erkek arkadaşıyla görüntülenmişti. Ahu Yağtu, sorular üzerine, “Sadece arkadaşım. Biliyorsunuz ben sokak röportajı yapmıyorum. Her koluna girdiğim sevgilim mi, arkadaşım olamaz mı” demişti.
 

AHU YAĞTU'NUN İSMİ HACI SABANCI İLE ANILMIŞTI


Öte yandan, Özge Ulusoy 6 yıllık sevgilisi Hacı Sabancı’dan Mayıs’ta ayrılmıştı. Yakın arkadaşı Ahu Yağtu geçen Temmuz’da bir gece kulübünde Hacı Sabancı ile yakınlaşmış, samimi şekilde eğlenmişti. 

Bu duruma çok üzülen Özge Ulusoy, “Ahu 16 yıllık dostumdu. Ama benim için artık bitti. Instagram’dan bile sildim” açıklamasını yapmıştı.

Ahu Yağtu ise konu hakkında “Hacı ile tanışıklığımız eskidendi. Özge beni takibi bırakmış. Kendi tercihi. Bir kırgınlığım yok” diye konuşmuştu.

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