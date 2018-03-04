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Aidat çilesine son!

Özellİkle sitelerde oturan vatandaşlar yüksek aidattan şikayet ediyor. Ancak yasaya göre; tek çözüm yine kendisinde. Bütün kat malikleri yönetim toplantısına katılarak aidat ücretine karar verebilir...

Aidat çilesine son!
Daha güvenli konutlarda yaşamak ve sosyal olanağa sahip olmak isteyenlerin tercih ettiği konut projelerindeki aidat sorunu bitmiyor. Yüksek aidatlar nedeniyle canından bezen vatandaş özellikle site yöneticilerinden şikayetçi. Neredeyse bir asgari ücretin yarısına denk gelen aidat sorununun çözümü ise aslında çok basit. Ne yapılabilir? Aidatların aşırı yüksek olmasını önlemenin ya da denetlemenin en kolay yolu, yılda bir kez ya da birden fazla bloklu projelerde 2 yılda bir kez yapılan kat malikleri (ev sahipleri) genel kurul toplantısına katılmak! Çünkü site aidatının belirlendiği yer genel kurul. Bu nedenle ev sahipleri toplantıda alınan kararlarda etkin olmalı. Eğer toplantı daveti gelmediyse dava yolu açık. 500 lİRayı buldu Aidatın kat malikleri adına site giderleri için harcanan para olduğunu belirten Tüketici Hukuku Enstitüsü Başkanı Hakan Tokbaş, bu paranın ticari bir getiri olarak görülmemesi gerektiğini söyledi. Tokbaş, “Aidat sorunu uzun zamandır gündemde. Aidat fiyatları özellikle birden fazla blok bulunan projelerde aylık 400-500 liraları buluyor” dedi
 

MUTLAKA BELGE İSTE


Aidat ücretlerini yüksek bulan vatandaşların dava açabileceğini söyleyen Hakan Tokbaş, “Aidatlardan şikayetçi olan kat maliki, alınan paranın hangi kalemlere harcandığına dair belge istemeli ve hesap sormalı. Eğer bu hesap dökümü verilmezse bu durumda dava açılabilir. Açılan davalarda çoğunlukla kat malikleri korunur” diye konuştu.
 

ŞERH KOYUYORLAR


Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Hukuk Komisyonu Başkanı İzzet Doğan ise inşaat şirketlerinin kendi bünyelerinde kurdukları site yönetim şirketleri aracılığıyla aidat topladıklarını söyledi. Doğan, şöyle konuştu: “Burada en önemli nokta inşaat şirketlerinin Tapu Müdürlüklerine verdikleri yönetim planında 10 yıl boyunca yönetimin bu şirketlerce yapılacağına dair şerh koydurmaları. Bunun değişmesi için kat maliklerinin yüzde 80’inin onayı gerekiyor. Ancak malikler bir araya gelemediğinden yönetim, aidatları dilediği gibi belirleyebiliyor” dedi.
 

DEVREMÜLKTE DE BAŞA BELA


Aidat sorunu devremülklerde de sorun oluyor. Yılda bir hafta kalacak tatilciden yüksek oranlarda aidatlar isteniyor. Fahiş fiyatlara ulaşan aidatların, devremülk sahiplerini canından bezdirdiğini söyleyen Tüketiciyi Koruma Derneği (Tükoder) Başkanı Aziz Koçal, “Henüz devremülkünün tapusunu almamış ya da kullanmamış vatandaşlardan bile asgari ücretin yarısına varan aidatlar isteniyor” dedi.


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