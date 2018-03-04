Aidat çilesine son!

MUTLAKA BELGE İSTE

ŞERH KOYUYORLAR

DEVREMÜLKTE DE BAŞA BELA

Nazlı Erdol

Daha güvenli konutlarda yaşamak ve sosyal olanağa sahip olmak isteyenlerin tercih ettiği konut projelerindekisorunu bitmiyor. Yüksek aidatlar nedeniyle canından bezen vatandaş özellikle site yöneticilerinden şikayetçi. Neredeyse bir asgari ücretin yarısına denk gelen aidat sorununun çözümü ise aslında çok basit. Ne yapılabilir? Aidatların aşırı yüksek olmasını önlemenin ya da denetlemenin en kolay yolu, yılda bir kez ya da birden fazla bloklu projelerde 2 yılda bir kez yapılan kat malikleri (ev sahipleri) genel kurul toplantısına katılmak! Çünkünın belirlendiği yer genel kurul. Bu nedenle ev sahipleri toplantıda alınan kararlarda etkin olmalı. Eğer toplantı daveti gelmediyse dava yolu açık. 500 lİRayı buldu Aidatın kat malikleri adına site giderleri için harcanan para olduğunu belirten, bu paranın ticari bir getiri olarak görülmemesi gerektiğini söyledi. Tokbaş, “Aidat sorunu uzun zamandır gündemde. Aidat fiyatları özellikle birden fazla blok bulunan projelerde aylık 400-500 liraları buluyor” dediAidat ücretlerini yüksek bulan vatandaşların dava açabileceğini söyleyen Hakan Tokbaş, “Aidatlardan şikayetçi olan kat maliki, alınan paranın hangi kalemlere harcandığına dair belge istemeli ve hesap sormalı. Eğer bu hesap dökümü verilmezse bu durumda dava açılabilir. Açılan davalarda çoğunlukla kat malikleri korunur” diye konuştu.(TBM)ise inşaat şirketlerinin kendi bünyelerinde kurdukları site yönetim şirketleri aracılığıyla aidat topladıklarını söyledi. Doğan, şöyle konuştu: “Burada en önemli nokta inşaat şirketlerinin Tapu Müdürlüklerine verdikleri yönetim planında 10 yıl boyunca yönetimin bu şirketlerce yapılacağına dair şerh koydurmaları. Bunun değişmesi için kat maliklerinin yüzde 80’inin onayı gerekiyor. Ancak malikler bir araya gelemediğinden yönetim, aidatları dilediği gibi belirleyebiliyor” dedi.Aidat sorunu devremülklerde de sorun oluyor. Yılda bir hafta kalacak tatilciden yüksek oranlarda aidatlar isteniyor. Fahiş fiyatlara ulaşan aidatların, devremülk sahiplerini canından bezdirdiğini söyleyen(Tükoder), “Henüz devremülkünün tapusunu almamış ya da kullanmamış vatandaşlardan bile asgari ücretin yarısına varan aidatlar isteniyor” dedi.