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AİHM'den Adnan Oktar kararı

Sosyal medya platformu Ekşi Sözlük'te aleyhinde yapılan paylaşımlarla ilgili Türkiye'yi AİHM'e şikayet eden Adnan Oktar'ın başvurusu reddedildi.

23 Şubat 2018, Cuma 20:41
AİHM'den Adnan Oktar kararı
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Adnan Oktar'ın Ekşi Sözlük üzerinde kişisel haklarına saldırı içeren yazılar yayımlandığı iddialarıyla ilgili dava hakkında Türkiye aleyhinde yaptığı başvuruyu geri çevirdi.
AİHM, kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Oktar'ın başvurusunu değerlendirdi.


OY BİRLİĞİ İLE "KABUL EDİLEMEZ" BULUNDU


AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, başvuru, Türk yargısının kararı ve Oktar'ın iddialarının incelenmesinden sonra oy birliğiyle kabul edilemez bulundu.

Ret kararında, kullanıcıların internet ortamında fikir ve görüşlerini açıklarken geleneksel basından daha hızlı ve daha az kontrollü olabildiği, basın organlarının hakaret ve kişisel haklara saldırı içeren içerikleri engellemek amacıyla etkili önlemler almalarına rağmen, saniyelerle sınırlı süre zarfında bazı düşünce ve görüşlerin okuyucuyla paylaşılabildiğine vurgu yapıldı.
 

İSPATLANAMADI


Oktar'ın iddia ettiği saldırı ve hakaret içeren yazılar hakkında mahkemece erişime geçici engelleme kararı verildiği, daha sonra ise bu içeriklerin varlığının başvuran tarafından ispatlanamadığı kaydedildi.


NE OLMUŞTU?


Adnan Oktar, 2005'te Ekşi Sözlük aleyhinde Türkiye'de başlattığı hukuki sürecin aleyhine sonuçlanmasını gerekçe göstererek, Türk yargısının özel hayatına saygı çerçevesinde haklarını koruyamadığı, geçici kapatma kararı veren mahkemenin kararının daha sonra değiştirildiği, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin yargılamada ayrımcılık yasağını düzenleyen 14. maddesinin ihlal edildiği ve Ekşi Sözlük lehine karar verdiği iddiasıyla AİHM'e başvurmuştu.

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