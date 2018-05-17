AİHM, Uludere başvurusunu kabul etmedi

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Ortasu köyünün Irak sınırında kaçakçılık yaparken TSK’nın 28 Aralık 2011 tarihinde düzenlediği hava operasyonunda yaşamını yitiren 34 kişi için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yapılan başvuru kabul edilemez bulundu.

TÜRKİYE'DE İÇ HUKUK YOLLARI TÜKENMİŞTİ

Türkiye’de iç hukuk yollarının tüketildiği ceza davasını AİHM’ye taşıyan hukukçulardan Doç. Dr. Kerem Altıparmak, AİHM’nin bugün sabah verdiği kararı sosyal medya hesabından paylaştı.

BELGE 2 GÜN GEÇ YOLLANDIĞI İÇİN REDDEDİLMİŞ

Altıparmak mesajında, AİHM’nin avukatların AYM’ye iki gün geç belge yollaması nedeniyle davayı kabul etmediğini belirterek, "AYM ve AİHM’in yaptığı adaletsizlik kadar canımı yakan bir vaka olmamıştı. İçim kaynıyor. 7 yıl hiçbir şey yapılmadı. Şimdi bu 7 yıl unutuldu, avukatların 2 gün gecikmesi nedeniyle dava reddedildi. Söyleyecek söz bulamıyorum"dedi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Şırnak´ın Uludere ilçesine bağlı Ortasu köyü Irak sınırında, 28 Aralık 2011 tarihinde, Türk Silahlı Kuvvetleri´ne (TSK) ait savaş uçaklarının hava operasyonunda 34 kişi hayatını kaybetti. 11 Haziran 2013´te Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, ’Taksirle ölme sebebiyet vermekten dolayı’ 34 kişinin ölümü ile ilgili soruşturma dosyasında ’Görevsizlik’ kararı verip dosyayı Genelkurmay Askeri Savcılığı´na gönderdi.

2014'TE ANAYASA MAHKEMESİ'NE TAŞINDI

Genelkurmay Askeri Savcılığı, 7 Ocak 2014´te ’Takipsizlik’ kararı verdi. İtirazlar reddedilince dosya 18 Temmuz 2014´te Anayasa Mahkemesi’ne taşındı.

Dilekçe ve eklerinin idari yönden Anayasa Mahkemesi´nde yapılan ön incelemede, başvuruda eksiklikler tespit edildi, tamamlanması istendi. Ancak başvuru, "Eksikliğin süresinde giderilmemesi" nedeniyle, 24 Şubat 2015 tarihli kararla reddedildi.

2016'DA AİHM'E GÖTÜRÜLDÜ

İç hukuk yollarının tükenmesi üzerine yaşamını yitiren 34 kişinin yakını olan 281 kişi adına Ağustos 2016’da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi´ne (AİHM) bireysel başvuru yapılmıştı.





Ferit ASLAN / DİYARBAKIR, (DHA)