Aile hekimleri nöbete tepkili

Aile hekimlerine ikinci basamak hastanelerde acil servis nöbeti tutturulmasına 'hayır' diyen Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Acil hekimlik ve aile hekimliği farklı tıp disiplinleridir ve uygulamada kendilerine özgü klinik yaklaşımları vardır. Birinci basamak sağlık sisteminde bir uygulama modeli olarak benimsenen aile hekimliğinden beklentilerin karşılanması, aile hekimliği klinik yaklaşımı ve uygulama özelliklerine uygun ortamın sağlanmasına ve aile hekimlerinin gerçek aile hekimliği yapmalarının önündeki engellerin kaldırılmasına bağlıdır. Oysa tam tersine, “açık kapama” pragmatik yaklaşımıyla giderek daha çok aile hekimliği ile ilgisi olmayan iş aile hekimlerinin sırtına yüklenmektedir. Bunlar aile hekimliği uygulamasının başarısı ve geleceği için birer tehdittir.

Öte yandan hastane acil servis nöbetlerinin aile hekimlerini ve dolayısıyla aile hekimliği uygulamasını geliştirici “eğitsel etkisi”, bir hedef olamaz. Aile hekimlerinin sürekli mesleksel gelişimlerinin sağlanması aile hekimliği uygulamasında gerçekleştirilebilir. Çünkü benzer klinik konular gibi görünse de farklı bakış açıları gerektirmektedirler. Aile hekimlerine yeni iş yükleri değil, gerçek aile hekimliği yapabilmeleri için gerekli zamanı bulabilmelerinin sağlanmasını bekliyoruz. Aile hekimlerine ikinci basamak hastanelerde acil servis nöbeti tutturulmasına karşı çıkıyoruz!”