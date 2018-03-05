Ailecek Şaşkınız filmi vizyona rekorla girdi (İlk üç günde kaç kişi izledi?)

'AİLECEK ŞAŞKINIZ' FİLMİNİN FRAGMANI:

Ailecek Şaşkınız filminin galasının yıldızı Saadet Işıl Aksoy oldu

'DÜĞÜN DERNEK'İ GERİDE BIRAKTI

'AİLECEK ŞAŞKINIZ' FİLMİNİN KONUSU:

Çiğdem Saltık

vein 2 Mart'ta izleyiciyle buluşan yeni filmi '' perdeyi rekorla açtı.İlk üç günde 680 bin 409 kişi tarafından izlenen Selçuk Aydemir'in yazıp yönettiği, TR 40 33 Productions yapımcılığında vizyona giren '',verilerine göre 'Tüm zamanların en iyi Mart ayı açılışı' rekorunu kırdı.', ilk üç günde yakaladığı izleyici rakamıyla ikilinin efsane serisi ve 6 milyon 980 bin 70 seyirci sayısıyla 'Türk sinema tarihinin en çok izlenen filmleri' listesinde üçüncü sırada yer alan ''in 572 bin 838 kişilik açılış rakamını da geride bıraktı.' filminde babası emekli olduktan sonra inşaat şirketinin başına geçen Ferhat'ın (Ahmet Kural) çocukluk arkadaşı ve şirketinde Finans Müdürü olarak görev yapan Gökhan'la (Murat Cemcir) kendini bir hırsızlık olayının içinde bulmasıyla birlikte farklı bir yola giren hayatı anlatılıyor.Olayı çözmek için gelen polis amiri Elif'le (Saadet Işıl Aksoy) tekrar karşılaştıktan sonra hayatındaki sır perdesi aralanan Ferhat ve Gökhan, bu kez de seyirciyi koltuğuna çivileyecek büyük bir sürpriz yaşıyor.