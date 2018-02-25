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Ailecek Şaşkınız filminin fragmanı yayınlandı!

Ahmet Kural ve Murat Cemcir yeni filmleri Ailecek Şaşkınız ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Ailecek Şaşkınız'ın fragmanı yayınlandı. İşte tüm detaylar...

25 Şubat 2018, Pazar 16:51
Ailecek Şaşkınız filminin fragmanı yayınlandı!
Başrollerini Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in oynadığı Ailecek Şaşkınız komedi filmi 2 Mart 2018'de vizyona girecek.

Selçuk Aydemir'in yazıp yönettiği filmde, babasının şirketinin başına geçerek CEO'luk görevini devralan Ferhat rolünde Ahmet Kural'ı ve onun çocukluk arkadaşı olan aynı zamanda şirketin finans müdürü olarak görev yapan Gökhan rolündeyse Murat Cemcir'i göreceğiz.

İkili çalışanlarına pek de nazik davranmamaktadır. Günün birinde şirket çalışanlarına yemek servisi için gittikleri bir restoranda, restoran sahibiyle dostluk kurarlar. Restoran sahibinin kızı Elif'e gönlünü kaptıran Ferhat, deliler gibi aşık olur. Ancak Elif narin ve saf bir genç kız değildir. Özel eğitimler ve üstün hizmetlerle dolu kariyeri, sert karakteri ve kıvrak zekası, Ferhat'ı bir hayli zorlayacaktır..

Filmin başrollerini Ahmet Kural, Murat Cemcir, Saadet Işıl Aksoy, Cengiz Bozkurt ve Günay Karacaoğlu paylaşıyor.

İŞTE AİLECEK ŞAŞKINIZ'IN FRAGMANI:



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