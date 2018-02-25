Ailecek Şaşkınız filminin fragmanı yayınlandı!

İŞTE AİLECEK ŞAŞKINIZ'IN FRAGMANI:

Çiğdem Saltık

Başrollerinive'in oynadığıkomedi filmi 2 Mart 2018'de vizyona girecek.Selçuk Aydemir'in yazıp yönettiği filmde, babasının şirketinin başına geçerek CEO'luk görevini devralan Ferhat rolünde'ı ve onun çocukluk arkadaşı olan aynı zamanda şirketin finans müdürü olarak görev yapan Gökhan rolündeyse'i göreceğiz.İkili çalışanlarına pek de nazik davranmamaktadır. Günün birinde şirket çalışanlarına yemek servisi için gittikleri bir restoranda, restoran sahibiyle dostluk kurarlar. Restoran sahibinin kızı Elif'e gönlünü kaptıran Ferhat, deliler gibi aşık olur. Ancak Elif narin ve saf bir genç kız değildir. Özel eğitimler ve üstün hizmetlerle dolu kariyeri, sert karakteri ve kıvrak zekası, Ferhat'ı bir hayli zorlayacaktır..Filmin başrollerini Ahmet Kural, Murat Cemcir, Saadet Işıl Aksoy, Cengiz Bozkurt ve Günay Karacaoğlu paylaşıyor.