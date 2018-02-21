Ailenizde şehit var mı? Liste tekrardan açıldı!

TEKRARDAN HİZMETE AÇILDI

MSB ŞEHİT SORGULAMA NASIL YAPILIR?

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Sistemde:

Nazlı Erdol

, 2008 yılında vatandaşlarıni'ni görüntüleyebilmesi için şimdiye kadar yapılan savaşlarda şehit olan isimleri internet ortamına aktardı. http://msb.gov.tr/Personel/SehitleriArasitesinde yer alan Şehit Listesi sistemiyle birlikte vatandaşlar büyüklerinin herhangi bir savaşta şehit olup olmadığını görüntüleyebiliyor.Şehit sorgulama hizmeti vatandaşın yoğun ilgisi ile karşılaştı. Yoğun talep nedeniyle askıya alınan liste bugün Milli Savunma Bakanlığı tarafından tekrardan açıldı.http://msb.gov.tr/Personel/SehitleriAraişlemi için ilk olarak kişinin Adı, Baba Adı ve Doğum Yılı'nın doğru bir şekilde doldurulması gerekiyor. Daha sonrasında sorgulama butonuyla birlikte sistem çalışıyor ve eğer sorgulanan kişi herhangi bir savaşta şehit düştüyse, bu bilgi ekranda görüntüleniyor.1853 Kırım Savaşı,1877-1878 Osmanlı- Rus Savaşı,1897 Osmanlı-Yunan Savaşı,1911 Trablusgarp savaşı,1912-1913 Balkan Savaşı,1914-1918 Birinci Dünya Savaşı,1919-1922 İstiklal Savaşı,1950-1953 Kore Savaşı ve1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit düşenlerin kimlik bilgileri yer alıyor.