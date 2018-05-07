Ailesi kayıp başvurusu yapmıştı, apartmanın damında uyurken bulundu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde ailesinin 3 yıl önce kayıp başvurusunda bulunduğu, çeşitli suçlardan kaydı bulunan 15 yaşındaki kız çocuğu Adana’da lüks bir apartmanın damında uyurken bulundu.

07 Mayıs 2018, Pazartesi 10:40
Ailesi kayıp başvurusu yapmıştı, apartmanın damında uyurken bulundu
Olay Seyhan ilçesindeki Çınarlı Mahallesi’nde bulunan lüks bir apartmanda meydana geldi.
 
Apartmanın kapıcısı sabah saatlerinde bir kız çocuğunun damda uyuduğunu fark ederek polise ihbarda bulundu. Apartmana gelen polis ekipleri, kız çocuğunun İ.G. (15) olduğunu tespit etti.


 
Hırsızlık, aşk vaadiyle gasp gibi suçlardan kaydı olan kız çocuğunun ailesinin ise İskenderun’da 3 yıl önce kayıp başvurusu yaptığı ortaya çıktı.


 
Kız çocuğu Adana İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldükten sonra ailesine teslim edildi.

İHA


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