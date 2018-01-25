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Ailesini ağlattılar: Ali Tatar'ı bir kez daha öldürdünüz

FETÖ tutuklusu eski savcı Süleyman Pehlivan örgüt emri ile tutuklama kararı çıkarıp Yarbay Ali Tatar’ı intihara sürüklemişti. Ali Tatar’ın ailesi davaya müdahil olmak istedi. Mahkeme “Doğrudan zarar görmediniz ” diyerek aileyi reddetti

Ailesini ağlattılar: Ali Tatar'ı bir kez daha öldürdünüz

GURURU İNCİNDİ


Kumpas olduğu ortaya çıkan ‘Amirallere Suikast’ davasında düzmece suçlamalarla 5 Aralık 2009’da tutuklanan Yarbay Ali Tatar, 11 gün sonra serbest bırakılmıştı. Dönemin özel yetkili savcısı Süleyman Pehlivan’ın itirazı ile 1 hafta sonra tekrar tutuklama kararı çıkmıştı. Ali Tatar ertesi gün evinde intihar etmişti. Daha sonra Yargıtay üyesi olan savcı Süleyman Pehlivan 15 Temmuz darbe girişimi ardından tutuklanmıştı.


Ali Tatar’ın eşi Nilüfer Tatar (solda) ağabeyi Ahmet Tatar ve ablası Hürriyet Ünver mahkemenin verdiği karara isyan etti. Aile, mücadelelerinin devam edeceğini söyledi.


'SORUŞTURMAYA BAKIN YETER'


Süleyman Pehlivan’ın ‘FETÖ silahlı terör örgütüne üyelik’ten yargılandığı davanın ilk duruşması dün Ankara’da Yargıtay 9. Ceza Dairesi duruşma salonunda yapıldı. Davayı Süleyman Pehlivan’ın intihara sürüklediği Ali Tatar’ın ailesi de izledi. Davaya müdahil olma talebinde bulunan Ali Tatar’ın ağabeyi Ahmet Tatar “Fezlekede Ali Tatar’ın adı bir kez bile geçmiyor. Örgüt üyeliği arıyorsanız Ali Tatar soruşturmasına bakmanız yeterlidir. Adalet istiyorum” dedi.


Süleyman Pehlivan


‘BU ADALET Mİ?’


Mahkeme “doğrudan zarar görmediniz” diyerek Tatar Ailesi’nin müdahillik talebini reddetti ve davayı 3 Mayıs’a erteledi. Karara tepki gösteren Ahmet Tatar “Nasıl zarar görmedik. Bu adalet mi? Sizin kardeşiniz olsa ne yapardınız?” diye bağırdı. Ali Tatar’ın ablası Hürriyet Ünver ise “Ali bugün öldü. Bugün onu öldürdünüz. Beni buraya gömün” dedi. Mahkeme başkanı “Bu insanlar bir daha buraya girmeyecek” diyerek Tatar Ailesi’nin duruşmalara alınmaması için talimat verdi.


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