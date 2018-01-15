SON DAKİKA

Air Berlin'in malzemeleri satışa çıkarıldı

İflas eden Alman hava yolu şirketi Air Berlin'e ait uçak haricindeki envanter, Hamburg merkezli "Dechow Auktionen" adlı online açık artırma sitesi üzerinden satışa sunuldu

Air Berlin'in malzemeleri satışa çıkarıldı
Hamburg merkezli "Dechow Auktionen" adlı online açık artırma sitesinde gerçekleşecek satışa, katılım için şimdiye kadar yaklaşık 45 bin kişi başvurdu.

Bugün başlayan satış işleminde Air Berlin’e ait uçaklar hariç her şey bulunuyor. Şirkete ait 2 binden fazla battaniye ve yastık, 1 avroluk başlangıç fiyatıyla satışa sunulurken, servis arabaları, business class yemek takımları, çocuk oyuncakları, yolcu koltukları ve model uçaklar da açık artırmaya çıkarıldı.
 

Şirket logolu çikolatalar da satışa sunuldu


Air Berlin'in kalpli çikolataları da 2 ve 4 kiloluk paket halinde açık artırmayla satılacak. 1 ton için şimdiden teklif verildiği belirtildi.

1 Şubat'a kadar devam edecek açık artırma sonucunda elde edilecek gelirle şirketin borçlarının bir kısmının ödenmesi bekleniyor.

Almanya’nın ikinci büyük hava yolu şirketi Air Berlin, Ağustos 2017'de iflas başvurusunda bulunmuştu. Operasyonlarını durduran şirket, mal varlıklarını satışa çıkarmıştı.

AA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

'Meghan Markle mesajları' sonrası ayrılık

'Meghan Markle mesajları' sonrası ayrılık
Aile fotoğrafı çektirmek istediler, sonucu görünce şoka girdiler

Aile fotoğrafı çektirmek istediler, sonucu görünce şoka girdiler
Facebook'taki değişiklik duyurusu Zuckerberg'in servetinden 3.3 milyar dolar götürdü

Facebook'taki değişiklik duyurusu Zuckerberg'in servetinden 3.3 milyar dolar götürdü
İngiltere'de sağlık sistemi kan ağlıyor!

İngiltere'de sağlık sistemi kan ağlıyor!

Agung Yanardağı yeniden kül ve duman püskürtmeye başladı

Agung Yanardağı yeniden kül ve duman püskürtmeye başladı
Suudi Arabistan’da halk 35 yıl sonra sinemaya gitti

Suudi Arabistan’da halk 35 yıl sonra sinemaya gitti
Rusya’da bir okulda bıçaklı kavga: 15 yaralı

Rusya’da bir okulda bıçaklı kavga: 15 yaralı
ABD Başkanı Donald Trump: Ben ırkçı değilim

ABD Başkanı Donald Trump: Ben ırkçı değilim
Kuzey Kore ve Güney Kore bu kez 'Moranbong'ı görüşüyor

Kuzey Kore ve Güney Kore bu kez 'Moranbong'ı görüşüyor
Cakarta'da borsa binasında tavan çöktü

Cakarta'da borsa binasında tavan çöktü
‘Masraflı’ diye aslan yavrularını öldürdüler

‘Masraflı’ diye aslan yavrularını öldürdüler