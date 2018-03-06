Air France yeniden greve gidiyor

Air France çalışanları grevde

Bir ayda ikinci grev kararı

Nazlı Erdol

Fransız ulusal havayolu şirketiçalışanları, 23 Mart'ta yeniden greve gideceklerini açıkladı.çalışanlarının üye olduğu 10 sendika tarafından yapılan yazılı açıklamada, şirketin ücret politikaları ve çalışma şartlarını protesto amacıyla yeniden grev kararı alındığı belirtildi."Mali kriz bahane edilerek çalışanların maaşlarının yıllardır dondurulduğu" ifadesi kullanılan açıklamada maaşlara yüzde 6 artış talep edildiği ve talepler doğrultusunda 23 Mart'da greve gidileceği kaydedildi.Greve pilotlar, kabin görevlileri ve yer hizmetleri çalışanları katılacak.Bu arada sendikalar,yönetimine karşı tepkilerini sertleştirmek için gelecek hafta bir araya gelerek yol haritası belirleyecek.Mali kriz içinde olduğu öğrenilen Air France'da ücret politikası ve çalışma şartlarını protesto etmek amacıyla geçen ay greve gidilmişti.Air France yönetimi, katılımın yüksek olduğu grev nedeniyle Fransa çıkışlı uluslararası uzun mesafe uçuşların yüzde 50'sini iptal etmek zorunda kalmıştı.Şirket, toplam uçuşların da yüzde 25'inin grev nedeniyle gerçekleşemediğini açıklamıştı. France Info kanalına açıklamalarda bulunan Air France Genel Müdürü Franck Terner, çalışanların yüzde 6 zam talebinin karşılanmasının imkansız olduğunu savunarak, "Air France'ın bunu karşılayacak imkanı yok." ifadelerini kullanmıştı.Air France çalışanları, 2015'te düzenlenen Merkez Komitesi yıllık değerlendirme toplantısını basmış, kameralar önünde Yönetim Kurulu Başkanı Frederic Gagey ve şirket yöneticilerine saldırmış, olayda İnsan Kaynakları Müdürü Xavier Broset'in elbiseleri yırtılmıştı. Olayın görüntüleri dünya basınında geniş yer almıştı.