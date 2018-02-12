Airpods Android kullanıcılarının tercihi

Adem Özdoğan

Keza bazıkullanıcılarının da kablosuz kulaklık hususunda’u tercihlediği ortaya çıktı.Bilindiği üzereiki farklı modülden oluşuyor. Kulaklıklar ve şarj kutusu. Kulaklıkları kutusuna koyduğunuzda otomatik olarak şarj olmaya başlıyor. Elbette bu şarj işlemi için kutunun da şarjının olması lazım.Eğer bir iPhone kullanıcısıysanız bu şarj seviyelerini basit bir şekilde öğrenebiliyorsunuz. Keza kulaklıklarla ilgili tüm bilgiler telefonunuzun ekranına geliyor. Fakat’unuzu Android tabanlı bir telefonla kullanıyorsanız, işler biraz değişiyor.Bu sefer şarj seviyelerini öğrenmek için yardımcı bir uygulamaya ihtiyacınız oluyor. Peki böyle bir şey mümkün mü?’e girip arama yaptığınızda, sizeşarjını gösterdiğini iddia eden pek çok uygulama mevcut. Fakat bu uygulamaların bir çoğunda doğruluk payı adeta yerlerde sürünüyor.Fakatveisimli uygulamaların bu konuda türevi uygulamalardan çok daha başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Elbette bu uygulamaların ücretsiz olarak satılmadığını da belirtmek gerekiyor. Droidpods ve AirBtts 2.49 dolarlık fiyat etiketine sahip.’de ise reklamlı bir versiyon mevcut. Eğer zırt pırt ekrana çıkan reklamlar beni rahatsız etmiyor diyorsanız, herhangi bir ücret ödemeden bu uygulamayı kullanabilirsiniz.