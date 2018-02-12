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Airpods Android kullanıcılarının tercihi

Apple’ın iPhone 7 ile birlikte tanıttığı AirPods, oldukça sancılı bir çıkış süreci geçirmişti. 2017 yılbaşı tatilinde satışa sunulan, Apple’ın yeni nesil kablosuz kulaklığı, kısa süre içerisinde başarılı bir satış çizgisine imza atmıştı. Öyle görünüyor ki AirPods’u satın alan tek zümre iPhone kullanıcıları değil

Airpods Android kullanıcılarının tercihi
Keza bazı Android kullanıcılarının da kablosuz kulaklık hususunda AirPods’u tercihlediği ortaya çıktı.

Bilindiği üzere AirPods iki farklı modülden oluşuyor. Kulaklıklar ve şarj kutusu. Kulaklıkları kutusuna koyduğunuzda otomatik olarak şarj olmaya başlıyor. Elbette bu şarj işlemi için kutunun da şarjının olması lazım.

Eğer bir iPhone kullanıcısıysanız bu şarj seviyelerini basit bir şekilde öğrenebiliyorsunuz. Keza kulaklıklarla ilgili tüm bilgiler telefonunuzun ekranına geliyor. Fakat AirPods’unuzu Android tabanlı bir telefonla kullanıyorsanız, işler biraz değişiyor.

Bu sefer şarj seviyelerini öğrenmek için yardımcı bir uygulamaya ihtiyacınız oluyor. Peki böyle bir şey mümkün mü?

Google Play’e girip arama yaptığınızda, size AirPods şarjını gösterdiğini iddia eden pek çok uygulama mevcut. Fakat bu uygulamaların bir çoğunda doğruluk payı adeta yerlerde sürünüyor.
Fakat Droidpods, AirBtts ve AirBattery isimli uygulamaların bu konuda türevi uygulamalardan çok daha başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Elbette bu uygulamaların ücretsiz olarak satılmadığını da belirtmek gerekiyor. Droidpods ve AirBtts 2.49 dolarlık fiyat etiketine sahip. AirBattery’de ise reklamlı bir versiyon mevcut. Eğer zırt pırt ekrana çıkan reklamlar beni rahatsız etmiyor diyorsanız, herhangi bir ücret ödemeden bu uygulamayı kullanabilirsiniz.
 

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