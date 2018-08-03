Ajax’ın Philip Cocu sevinci

Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ile sezona başlayacak olan Fenerbahçe’de Benfica maçı ve play-off muhtemel rakipleri konusunda önemli bir konu gündeme geldi. Hollanda’da Telegraaf Gazetesi, Ajax’ın Fenerbahçe ile play-off aşamasında eşleşip eşleşmeme durumunu masaya yatırdı.

AJAX COCU'YLA KARŞILAŞMAYACAK

Sarı-lacivertlilerin teknik patronu Phillip Cocu üzerinden bu ihtimali değerlendiren gazete, Fenerbahçe’nin Benfica’yı elemesi, Ajax’ın da Standard Liege’i geçmesi durumunda iki takımın kural gereği karşılaşamayacağını duyurdu.

Ukrayna ile Rusya arasındaki politik gerilim nedeniyle UEFA’nın bu iki ülke takımlarının eşleşmesine izin vermemesi sebebiyle, Fenerbahçe’nin Benfica’yı saf dışı bırakması halinde Spartak Moskova-PAOK, Ajax’ın tur atlaması olasılığında Dinamo Kiev-Slavia Prag ile eşleşeceği bildirildi.

Telegraaf’ın haberinde Ajax’ın Cocu ile eşleşmekten bu sayede uzaklaşacağı belirtildi.