Ajda Pekkan Bodrum'da enerji depoladı

Büşra Kamış

, 8 Mayıs'ta Bodrum'a tatile geldi. Ajda Pekkan, soluğu Bodrum gecelerinde aldı. Dün Yalıkavak Mahallesi'ndeki bir balık restoranında görülen Pekkan, balık, kalamar ve deniz börülcesi salatası yedi. Restoran çıkışında hayranları ile hatıra fotoğrafı çektiren Ajda Pekkan, sıcak ve samimi davranışlarıyla dikkat çekti.Moralinin yüksek olduğunu 5-6 günlük bir tatil ve dinlenmek için Bodrum' a geldiğini belirten Pekkan "Kardeşim, ailesi de bizlerde Bodrum'u ve denizi çok seviyoruz. Burada adeta enerji depoluyorum. Bodrum olmasaydı ne yapardık bilmiyorum" dedi.Gazetecilerin, "Ailesi, genç sevgilisini istemiyor" iddialarını hatırlatması üzerine Pekkan, bu tür haberleri yapanlar hakkında avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulunduğunu belirtip, "Sürekli yaşıma vurgu yapıyorlar. Bunun çok basit olduğunu düşünüyorum. Yaş vurgusu yaparak beni küçük düşürmeye ve kişiliğimi zedelemeye çalışıyorlar. Doğru olmayan şeyler yazılıyor. Elbette ki bizim de bir sabrımızın sonu var. Kimse ile kötü olmak istemiyorum. Ancak, bu her önüne gelenin herşeyi aslı olmadan yazabilmesi hakkını doğurmaz. Hakkımı yasal yollardan arayayacağım. Bu konu ile ilgili fazla konuşmak istemiyorum. Gereğini yargı yapacak, bu suçu işleyenlerin iddialarını kanıtlaması gerek. Hepbirlikte göreceğiz" dedi.