Ajda Pekkan'dan Farah Zeynep Abdullah’a tam not



DANIŞMANLIK YAPTI

Cem Yılmaz Arif V 216'da Zeki Müren'i canlandıracak

Cem Yılmaz'ın son filmi Arif V 216'dan yeni afişler

Elif Bayram

yeni projesi “Arif v 216”yı seyirciyle buluşturmak için gün sayarken, filmdecanlandırann setten fotoğrafları ortaya çıktı. Ajda Pekkan’ın kırmızı sahne kostümüyle kamera karşısına geçip şarkılar söyleyen genç oyuncu, usta sanatçıdan da tam not aldı.1969’da en popüler dönemlerinden birini yaşayan, çekimlerden önce karakterin kostümünden sahne duruşuna kadar her detayıyla ilgilendi. Kostümleri de yakından inceleyip onay veren Ajda Pekkan, Fol konusunda danışmanlık da yaptı.