Ajda Pekkan'dan Farah Zeynep Abdullah’a tam not

Cem Yılmaz
yeni projesi “Arif v 216”yı seyirciyle buluşturmak için gün sayarken, filmde Ajda Pekkan’ı
canlandıran Farah Zeynep Abdullah’ı
n setten fotoğrafları ortaya çıktı. Ajda Pekkan’ın kırmızı sahne kostümüyle kamera karşısına geçip şarkılar söyleyen genç oyuncu, usta sanatçıdan da tam not aldı.
DANIŞMANLIK YAPTI
1969’da en popüler dönemlerinden birini yaşayan Ajda Pekkan
, çekimlerden önce karakterin kostümünden sahne duruşuna kadar her detayıyla ilgilendi. Kostümleri de yakından inceleyip onay veren Ajda Pekkan, Farah Zeynep Abdullah’a r
ol konusunda danışmanlık da yaptı.
Cem Yılmaz Arif V 216'da Zeki Müren'i canlandıracak
Cem Yılmaz'ın son filmi Arif V 216'dan yeni afişler
Elif Bayram