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Ajda Pekkan'dan Farah Zeynep Abdullah’a tam not

Farah Zeynep Abdullah, hikayesi 1969 yılında geçen “Arif v 216” filminde Ajda Pekkan’ı canlandırdı. Genç oyuncu, performansıyla Ajda Pekkan’dan tam not aldı

01 Ocak 2018, Pazartesi 15:12
Ajda Pekkan'dan Farah Zeynep Abdullah’a tam not
Cem Yılmaz yeni projesi “Arif v 216”yı seyirciyle buluşturmak için gün sayarken, filmde Ajda Pekkan’ı canlandıran Farah Zeynep Abdullah’ın setten fotoğrafları ortaya çıktı. Ajda Pekkan’ın kırmızı sahne kostümüyle kamera karşısına geçip şarkılar söyleyen genç oyuncu, usta sanatçıdan da tam not aldı.


DANIŞMANLIK YAPTI


1969’da en popüler dönemlerinden birini yaşayan Ajda Pekkan, çekimlerden önce karakterin kostümünden sahne duruşuna kadar her detayıyla ilgilendi. Kostümleri de yakından inceleyip onay veren Ajda Pekkan, Farah Zeynep Abdullah’a rol konusunda danışmanlık da yaptı.


Ajda’dan Farah’a tam not

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