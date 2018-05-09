Ajda Pekkan'dan 'rencide oluyorum' şikayeti



YAŞ FARKI NEDENİYLE RENCİDE OLDUĞUNU BEYAN ETTİ

Ajda Pekkan: Beni taşıyacak erkek yok

Elif Bayram

kendisinden 22 yaş küçük eski aşkıiki yıl aradan sonra geri dönmüştü. Bülent Çavuşoğlu, Ajda Pekkan'ın İstanbul-Bahçeköy'deki 30 milyon liralık villasına yerleşmişti.Medyada yer alan haberlere göre Ajda Pekkan; genç sevgilisi yüzünden kardeşikarşı karşıya gelmiş ve ailesisevgilisini istememişti. Ajda Pekkan, medyada yer alan haberlerin ardından savcılığa başvurarak çıkan haberler nedeniyle kişiliğinin zedelendiğini ileri sürdü.Haberlerde sevgilisiyle arasındaki yaş farkı nedeniyle rencide edildiğini beyan edenhuzur ve sükununu bozan ve kendisini küçük düşüren bu haberleri yapanların cezalandırılmasını istedi. Ajda Pekkan'ın ihbarı sonrası, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.