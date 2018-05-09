Ajda Pekkan'dan 'rencide oluyorum' şikayeti

Ajda Pekkan,
kendisinden 22 yaş küçük eski aşkı Bülent Çavuşoğlu'na
iki yıl aradan sonra geri dönmüştü. Bülent Çavuşoğlu, Ajda Pekkan'ın İstanbul-Bahçeköy'deki 30 milyon liralık villasına yerleşmişti.
Medyada yer alan haberlere göre Ajda Pekkan; genç sevgilisi yüzünden kardeşi Semiramis Pekkan'la
karşı karşıya gelmiş ve ailesi Ajda Pekkan'ın
sevgilisini istememişti. Ajda Pekkan, medyada yer alan haberlerin ardından savcılığa başvurarak çıkan haberler nedeniyle kişiliğinin zedelendiğini ileri sürdü.
YAŞ FARKI NEDENİYLE RENCİDE OLDUĞUNU BEYAN ETTİ
Haberlerde sevgilisiyle arasındaki yaş farkı nedeniyle rencide edildiğini beyan eden Ajda Pekkan,
huzur ve sükununu bozan ve kendisini küçük düşüren bu haberleri yapanların cezalandırılmasını istedi. Ajda Pekkan'ın ihbarı sonrası, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.
Ajda Pekkan: Beni taşıyacak erkek yok
Elif Bayram