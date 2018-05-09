Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Ajda Pekkan'dan 'rencide oluyorum' şikayeti

Ajda Pekkan, hakkında çıkan ‘Ailesi, genç sevgilisini istemiyor’ haberleri sonrası savcılığa başvurdu. Süperstar, yaş farkına vurgu yapılan haberlerle küçük düşürüldüğünü ve kişiliğinin zedelendiğini savunarak şikayetçi oldu

09 Mayıs 2018, Çarşamba 08:32
Ajda Pekkan'dan 'rencide oluyorum' şikayeti
Ajda Pekkan, kendisinden 22 yaş küçük eski aşkı Bülent Çavuşoğlu'na iki yıl aradan sonra geri dönmüştü. Bülent Çavuşoğlu, Ajda Pekkan'ın İstanbul-Bahçeköy'deki 30 milyon liralık villasına yerleşmişti.

Medyada yer alan haberlere göre Ajda Pekkan; genç sevgilisi yüzünden kardeşi Semiramis Pekkan'la karşı karşıya gelmiş ve ailesi Ajda Pekkan'ın sevgilisini istememişti. Ajda Pekkan, medyada yer alan haberlerin ardından savcılığa başvurarak çıkan haberler nedeniyle kişiliğinin zedelendiğini ileri sürdü.


YAŞ FARKI NEDENİYLE RENCİDE OLDUĞUNU BEYAN ETTİ


Haberlerde sevgilisiyle arasındaki yaş farkı nedeniyle rencide edildiğini beyan eden Ajda Pekkan, huzur ve sükununu bozan ve kendisini küçük düşüren bu haberleri yapanların cezalandırılmasını istedi. Ajda Pekkan'ın ihbarı sonrası, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Ajda Pekkan: Beni taÅÄ±yacak erkek yok



Ajda Pekkan: Beni taşıyacak erkek yokAjda Pekkan: Beni taşıyacak erkek yok


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Alişan: Türkiye evlenmemi bekliyormuş

Alişan: Türkiye evlenmemi bekliyormuş
Sadri Alışık Ödülleri sahiplerini buldu

Sadri Alışık Ödülleri sahiplerini buldu
Aslıhan Doğan Turan, Yağmur Ünal'ı görünce anında kaçtı

Aslıhan Doğan Turan, Yağmur Ünal'ı görünce anında kaçtı
Hakan Ural'dan Sibel Can'a övgü

Hakan Ural'dan Sibel Can'a övgü
MET Gala’da şöhret sanatı

MET Gala’da şöhret sanatı
Hande Doğandemir Mert fırat’ı takipten çıkardı

Hande Doğandemir Mert fırat’ı takipten çıkardı
Ufak Tefek Cinayetler 28. bölüm (Ufak Tefek Cinayetler son bölüm)

Ufak Tefek Cinayetler 28. bölüm (Ufak Tefek Cinayetler son bölüm)
Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni kadın başrol oyuncusu belli oldu

Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni kadın başrol oyuncusu belli oldu
Survivor'da iletişim oyununu kim kazandı? (8 Mayıs 2018)

Survivor'da iletişim oyununu kim kazandı? (8 Mayıs 2018)
Mehmet Aslan’ın evi kurşunladı

Mehmet Aslan’ın evi kurşunladı
İşletmesi sular altında kalan Hayko Cepkin'den açıklama

İşletmesi sular altında kalan Hayko Cepkin'den açıklama