Ajda Pekkan'ı hiç böyle görmediniz

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Elif Bayram

, Nargis adlı magazin dergisinin Haydar Aliyev Sarayı’ndaki 5’inci yıl kutlamasında sahneye çıktı. Dergi sahibi Ülviye Mahmudova’nın doğum gününü kutladığı gecede Ajda Pekkan sevilen şarkılarıyla Azeri sosyetesini eğlendirdi.Müziğiait, sözlerini Fikret Koca’nın kaleme aldığı “Ana” şarkısını Azerice seslendiren Ajda Pekkan büyük alkış aldı. Konser sonrası Ajda Pekkan, konuklarla birlikte Bakü’deki Mugam Club’a gitti.Çalan şarkılarla coşangönlünce dans etti. Ajda Pekkan’ın yanındakilere “Artık karar aldım, star kasıntısı olmayıp gördüğünüz gibi oynayıp coşacağım” dediği öğrenildi.Londra’da yaşayan, Bakü ve Londra’da mekan işleten Cem İyibardakçı, Ajda Pekkan’ı kulisinde ziyaret etti. Ajda Pekkan, aranjörlük de yapan Cem İyibardakçı ile birlikte birkaç kez sahneye çıkmıştı.