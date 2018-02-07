Ajda Pekkan ile Bülent Ersoy arasındaki küslük bitti



ZEYTİN DALI UZATMIŞTI

Bülent Ersoy ve Ajda Pekkan'ı ölüm bile barıştıramadı

Bülent Ersoy Ajda'ya tokat attı

Bülent Ersoy'a zatürre teşhisi konuldu (5 gündür hastanede)

İdil Janet Demiray

2013’te bir iftarda kendisine selam vermeyeniçin “Hödük ve ucube” demiş, bu sözler yüzünden mahkemelik olmuştu. Bülent Ersoy 3 bin 750 TL para cezasına çarptırılmıştı.Birbiri ile konuşmayan iki yıldız, ortak dostları yönetmen Ayşe Ersayın’ın Şubat 2017’deki cenazesinde bile barışmamıştı.Bülent Ersoy, Ajda Pekkan ile bir araya gelmemek için akla karayı seçmişti. Ama artık sular duruldu.Ajda Pekkan 71 yaşındaMalum; Bülent Ersoy geçenlerde ağır bir grip geçirdi. Fulya Acıbadem Hastanesi’nde 12 gün yattı. Ajda Pekkan’ın bu süre içinde Diva’nın sağlığını yakından takip ettiği ve Bülent Ersoy’a bir demet çiçek gönderip geçmiş olsun dileğinde bulunduğu ortaya çıktı.Bülent Ersoy 65 yaşındaBülent Ersoy kısa süre önce “Ajda benim düşmanım değil. Başına bir şey gelse, ilk ben koşarım” demiş, zeytin dalı uzatmıştı.