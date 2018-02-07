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Ajda Pekkan ile Bülent Ersoy arasındaki küslük bitti

Bülent Ersoy 2013’te kendisine selam vermeyen Ajda Pekkan için “Hödük ve ucube” demişti. Bu yüzden para cezasına çarptırılmıştı. Grip yüzünden 12 gün hastanede yatan Bülent Ersoy geçen hafta taburcu olmuştu. Ajda Pekkan, çiçek gönderdiği Bülent Ersoy’u telefonla aradı

Ajda Pekkan ile Bülent Ersoy arasındaki küslük bitti
Bülent Ersoy 2013’te bir iftarda kendisine selam vermeyen Ajda Pekkan için “Hödük ve ucube” demiş, bu sözler yüzünden mahkemelik olmuştu. Bülent Ersoy 3 bin 750 TL para cezasına çarptırılmıştı.

Birbiri ile konuşmayan iki yıldız, ortak dostları yönetmen Ayşe Ersayın’ın Şubat 2017’deki cenazesinde bile barışmamıştı.

Bülent Ersoy, Ajda Pekkan ile bir araya gelmemek için akla karayı seçmişti. Ama artık sular duruldu.


Ajda Pekkan 71 yaşında


ZEYTİN DALI UZATMIŞTI


Malum; Bülent Ersoy geçenlerde ağır bir grip geçirdi. Fulya Acıbadem Hastanesi’nde 12 gün yattı. Ajda Pekkan’ın bu süre içinde Diva’nın sağlığını yakından takip ettiği ve Bülent Ersoy’a bir demet çiçek gönderip geçmiş olsun dileğinde bulunduğu ortaya çıktı.


Bülent Ersoy 65 yaşında

Bülent Ersoy kısa süre önce “Ajda benim düşmanım değil. Başına bir şey gelse, ilk ben koşarım” demiş, zeytin dalı uzatmıştı.

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