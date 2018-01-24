Ajda Pekkan'ın 6 gün evli kaldığı ilk eşi Coşkun Sapmaz öldü

MÜGE DAĞISTANLI / POSTA



'ÇOCUKTUM ÖNÜMÜ GÖREMEDİM'



YALISI MERMERCİ'DE

İdil Janet Demiray

adını ilk kez 45 yıl önce duymuştuk. 17 Kasım 1973’te İstanbul’daile çok sürpriz bir evlilik yapmıştı. Baba Ahmet Sapmaz’ın şiddetle karşı çıkması sonucu da 6 gün sonra boşanmıştı. O günlerde Coşkun Sapmaz 19, Ajda Pekkan 28 yaşındaydı.Ajda Pekkan boşandıktan sonra Coşkun Sapmaz ile bir daha görüşmedi. Cenazesine de gitmedi.Ajda Pekkan 6 günlük evliliği için yıllar sonra şöyle demişti: “O zamanlar daha çocuktum, maalesef önümü göremedim"ile’ın evlilik haberi 18 Mart 1973’te dönemin gazetelerinde bu fotoğraf ile yer almıştı.Coşkun Sapmaz daha sonra Arzu Sapmaz ile evlendi. Oğulları Alpaslan ve Harun dünyaya geldi. Boşanınca Arzu Hanım çocukları alıp Amerika’ya gitti. Coşkun Sapmaz üçüncü evliliğini Sanem Hanım ile yaptı. Bu evlilikten çocuğu olmadı ve boşanma ile bitti.Bu fotoğraf 2013 yılında çekildi. O zaman Coşkun Sapmaz 59 yaşındaydı. Coşkun Sapmaz'ın yanındaki kardeşi Adnan Sapmaz.Sapmaz Ailesi’nin işlerinin bozulması, büyük maddi sıkıntıların başlaması, Coşkun Sapmaz’ın hayatını resmen alt üst etti. Oturmakta olduğu Vaniköy’deki Necmeddin Efendi Yalısı’nı 2000’lerin başında sattı.Bugün o yalıda Ender Mermerci oturuyor. Hızlı, renkli hayatıyla bilinen Coşkun Sapmaz’ın işleriyle birlikte sağlığı da bozuldu. Ortalarda görünmez oldu. En son bundan 5 yıl önce kardeşi Adnan Sapmaz’ın kızı Eda’nın düğününde görüntülemişti.Ajda Pekkan ikinci evliliğini 1984'te Ali Bars ile yaptı. 1989'da boşandılar. Ali Bars 2010'da öldü.